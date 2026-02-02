Super Bowl La NFL catapultó la carrera de Bad Bunny tras el Super Bowl LIV El cantante boricua ya se había presentado antes en el espectáculo del medio tiempo del Super Tazón.

Video El Super Bowl que catapultó a Bad Bunny al estrellato musical

Bad Bunny hará vibrar al Levi's Stadium en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, pero no es la primera vez que se presenta en el magno evento de la NFL.

El Super Bowl 2026 marcará un antes y un después en el show del halftime al ser la primera vez que se canten puras canciones en español, como ya avisó previamente el cantante de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Esto ha provocado que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya ya asegurado que no asistirá al partido entre Seahawks y Patriots este próximo 8 de febrero en Santa Clara.

BAD BUNNY Y EL SUPER BOWL, UNA FÓRMULA QUE EXPLOTÓ SU CARRERA MUSICAL



Bad Bunny no era tan conocido a nivel mundial cuando tuvo su primera aparición como invitado en el Super Bowl LIV, que se jugó en Miami y que tuvo como artistas principales a Jennifer Lopez y Shakira en el Hard Rock Stadium.

Benito Antonio, como se llama en realidad, se dio a conocer en 2016 y poco a poco empezó a despuntar en el mundo de la música con varias colaboraciones, y finalmente en 2018 sacó su primer álbum titulado X 100pre.

En 2019 dio muestras de su gran talento con el álbum Oasis junto a su amigo J Balvin, pero el Super Bowl 54 lo catapultó previo a sacar dos discos en el 2020, el año de la pandemia del Covid-19.

A partir de ahí, el boom de Bad Bunny en el mundo de la música dio un giro de 180° con múltiples nominaciones, premios ganados como Grammy y Grammy Latinos, así como giras a nivel mundial exitosas con todas las entradas agotadas.