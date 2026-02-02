NFL Super Bowl 2026: Cuándo es y dónde ver la transmisión en México El Levi's Stadium de Santa Clara, Estados Unidos es la sede del Super Bowl 2026 el 8 de febrero.

Video Las apuestas más raras en el Super Bowl LX de la NFL

Seattle Seahawks vs. New England Patriots partido del Super Bowl 2026 se juega este 8 de febrero en el Levi's Stadium, casa de SanFrancisco 49ers en la NFL.

La final de la NFL será la oportunidad para que Patriots logre convertirse en el máximo ganador en la historia de este deporte.

PUBLICIDAD

Del otro lado, Seattle Seahawks busca ganar su segundo campeonato e igualar a franquicias como Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers y Los Angeles Rams con ese número de campeonatos.

SUPER BOWL 2026: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO GRATIS EN MÉXICO



Para el Super Bowl 2026, Bad Bunny será el encargado de dar el show del medio tiempo como se anunció en septiembre del año pasado.

De cara al Super Bowl LX hay dos equipos máximos campeones de la NFL, es el caso de los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers, ambos con seis campeonatos, por lo que puede haber desempate después de varios años igualados.

Super Bowl LX

Horario : 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT.

: 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT. Fecha: 8 de febrero 2026

de febrero 2026 Dónde ver : En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por Canal 5 y ViX .

: En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por y . Lugar: Levi's Stadium de Santa Clara