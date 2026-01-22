    NFL

    La NFL anuncia a los finalista de sus premios anuales

    También al resto de los finalistas de las ocho categorías de sus premios anuales.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Sorpresa! Revelan banda que acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl

    Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers, encabeza los finalistas de los premios de la NFL a lo mejor del año en tres de las listas: Jugador Más Valioso, Jugador Ofensivo del Año y Jugador Regreso del Año.

    Es la primera vez en la historia de los galardones que un mismo jugador es finalista en tres categorías.

    PUBLICIDAD

    Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots) y Matthew Stafford (Los Angeles Rams), todos mariscales de campo, completan la lista por la contienda para ser el Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

    Los encargados de elegir a los premiados son un panel de 50 miembros de los medios de comunicación que cubren la NFL, su voto fue emitido ante del inicio de los playoffs y tabulados por la firma contable Lutz and Carr.

    Más sobre NFL

    Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks
    1:18

    Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks

    NFL
    Así puedes ver la Final de la Conferencia Americana entre Patriots y Broncos
    1:20

    Así puedes ver la Final de la Conferencia Americana entre Patriots y Broncos

    NFL
    ¡Sorpresa! Revelan banda que acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl
    1:16

    ¡Sorpresa! Revelan banda que acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl

    NFL
    Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL
    ¡Harrison Mevis le da la victoria a Rams en tiempo extra!
    1:17

    ¡Harrison Mevis le da la victoria a Rams en tiempo extra!

    NFL
    ¡Milagro en Chicago! Kmet anota para mandar el juego a tiempo extra
    1:28

    ¡Milagro en Chicago! Kmet anota para mandar el juego a tiempo extra

    NFL
    ¡Rams le pone presión a Bears! Kyren Williams anota por tierra
    1:30

    ¡Rams le pone presión a Bears! Kyren Williams anota por tierra

    NFL
    ¡Todo igual! Harrison Mevis empata el juego antes del descanso
    1:19

    ¡Todo igual! Harrison Mevis empata el juego antes del descanso

    NFL
    Los Bears toman la ventaja con el gol de campo de 48 yardas
    1:18

    Los Bears toman la ventaja con el gol de campo de 48 yardas

    NFL
    ¡Bears anota en cuarta y gol y empata el juego con D.J. Moore
    1:20

    ¡Bears anota en cuarta y gol y empata el juego con D.J. Moore

    NFL

    Será el próximo 5 de febrero que los ganadores se den a conocer durante los " NFL Honors" y se entegarán ocho galardones.

    Jugador Más Valioso:
    Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots), Matthew Stafford (Los Angeles Rams) y Christian McCaffrey (San Francisco 49ers).

    Coach del Año:
    Ben Johnson (Chicago Bears), Liam Coen (Jacksonville Jaguars), Mike Macdonald (Seattle Seahawks), Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) y Mike Vrabel (New England Patriots).

    Entrenador Asistente del Año:
    Brian Flores (Minnesota Vikings), Klint Kubiak (Seattle Seattle Seahawks), Vic Fangio (Philadelphia Eagles), Josh McDaniels (New England Patriots) y Vance Joseph (Denver Broncos).

    Jugador Ofensivo del Año:
    Drake Maye (Patriots), Christian McCaffrey (49ers), Puka Nacua (Rams), Bijan Robinson (Falcons) y Jaxon Smith-Njigba (Seahawks).

    Jugador Defensivo del Año:
    Will Anderson Jr. (Texans), Nik Bonitto (Broncos), Myles Garrett (Browns), Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers).

    PUBLICIDAD

    Novato Ofensivo del Año:
    Jaxson Dart (Giants), Emeka Egbuka (Buccaneers), TreVeyon Henderson (Patriots), Tetairoa McMillan (Panthers), Tyler Shough (Saints).

    Novato Defensivo del Año:
    Abdul Carter (Giants), Nick Emmanwori (Seahawks), James Pearce Jr. (Falcons), Carson Schwesinger (Browns), Xavier Watts (Falcons).

    Jugador Regreso del Año:
    Stefon Diggs (Patriots), Aidan Hutchinson (Lions), Trevor Lawrence (Jaguars), Christian McCaffrey (49ers), Dak Prescott (Cowboys).

    Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks
    Relacionados:
    NFLJosh AllenTrevor Lawrence