NFL La NFL anuncia a los finalista de sus premios anuales También al resto de los finalistas de las ocho categorías de sus premios anuales.

Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers, encabeza los finalistas de los premios de la NFL a lo mejor del año en tres de las listas: Jugador Más Valioso, Jugador Ofensivo del Año y Jugador Regreso del Año.

Es la primera vez en la historia de los galardones que un mismo jugador es finalista en tres categorías.

Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots) y Matthew Stafford (Los Angeles Rams), todos mariscales de campo, completan la lista por la contienda para ser el Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

Los encargados de elegir a los premiados son un panel de 50 miembros de los medios de comunicación que cubren la NFL, su voto fue emitido ante del inicio de los playoffs y tabulados por la firma contable Lutz and Carr.

Será el próximo 5 de febrero que los ganadores se den a conocer durante los " NFL Honors" y se entegarán ocho galardones.

Jugador Más Valioso:

Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots), Matthew Stafford (Los Angeles Rams) y Christian McCaffrey (San Francisco 49ers).

Coach del Año:

Ben Johnson (Chicago Bears), Liam Coen (Jacksonville Jaguars), Mike Macdonald (Seattle Seahawks), Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) y Mike Vrabel (New England Patriots).

Entrenador Asistente del Año:

Brian Flores (Minnesota Vikings), Klint Kubiak (Seattle Seattle Seahawks), Vic Fangio (Philadelphia Eagles), Josh McDaniels (New England Patriots) y Vance Joseph (Denver Broncos).

Jugador Ofensivo del Año:

Drake Maye (Patriots), Christian McCaffrey (49ers), Puka Nacua (Rams), Bijan Robinson (Falcons) y Jaxon Smith-Njigba (Seahawks).

Jugador Defensivo del Año:

Will Anderson Jr. (Texans), Nik Bonitto (Broncos), Myles Garrett (Browns), Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers).

Novato Ofensivo del Año:

Jaxson Dart (Giants), Emeka Egbuka (Buccaneers), TreVeyon Henderson (Patriots), Tetairoa McMillan (Panthers), Tyler Shough (Saints).

Novato Defensivo del Año:

Abdul Carter (Giants), Nick Emmanwori (Seahawks), James Pearce Jr. (Falcons), Carson Schwesinger (Browns), Xavier Watts (Falcons).

Jugador Regreso del Año:

Stefon Diggs (Patriots), Aidan Hutchinson (Lions), Trevor Lawrence (Jaguars), Christian McCaffrey (49ers), Dak Prescott (Cowboys).