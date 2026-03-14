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    ¡Ya llovió! Pumas no sabe ganarle a Cruz Azul en CU

    Si un equipo se le dificulta al cuadro Universitario al jugar en casa es precisamente el de Cruz Azul, quien tiene varios torneos sin victoria.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Ya llovió! Pumas no sabe ganarle a Cruz Azul en CU

    Pumas ante Cruz Azul sin duda es el partido más atractivo de la Jornada 11 del Clausura 2026, no solo por el hecho de que se enfrentan dos equipos con mayor arraigo en México, sino que se miden el líder (La Máquina) ante los Universitarios (quintos de la general).

    Por si esto no fuera suficiente desde el 7 de noviembre del 2021, el cuadro Auriazul no derrota a los Cementeros en Ciudad Universitaria. En el Apertura 2022, Pumas perdió 1-2 ante Cruz Azul.

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    En el Clausura 2024, los equipos empataron a cero goles, en los Cuartos de Final en la ida, la Máquina se impuso 2-0 a los Universitarios.

    En el Apertura 2024, de nueva cuenta Cruz Azul le tomó la medida 2-0 a Pumas.

    La última vez que Pumas venció a un líder fue precisamente a la Máquina en el Apertura 2025, con marcador de 3-2. Lo que provocó que Cruz Azul perdiera la cima y se fuera al tercer lugar.

    Cruz Azul llega al cotejo con 12 partidos sin conocer la derrota.

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