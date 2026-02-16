Mundial 2026 Vinicius sorprende al revelar sus favoritos para ganar el Mundial 2026 El atacante brasileño espera regresar a lo más alto de la mano de Carlo Ancelotti.

La Copa Mundial de la FIFA 26 está cada vez más cerca y ante esto Vinicius Jr. s orprendió al mencionar que selecciones son sus favoritas para ser campeones del mundo, y una de ella no es Basil.

En entrevista con el streamer español, Ibai Llanos, se sinceró y señaló que hay mejores selecciones que la brasileña, pero señaló que de la mano de Ancelotti esperan volver a levantar el título del mundo.

“ Me encanta Portugal, España, Francia y Argentina, estos son los que tienen un mejor equipo… del último Mundial han cambiado pocos jugadores y eso hace mucha diferencia”

“Ancelotti ha cambiado la cara de como la afición nos ve, hemos jugado mejor, estamos más felices… y el país está siempre con ganas de más y como hace tiempo que no ganamos la gente quiere vernos ganar otra vez y ojalá pueda ser en este año”

“ Siempre que (Ancelotti) me llama me dice “sabes que vamos a ganar este Mundial”, mencionó Vinicius.

La selección de Brasil no es campeón del Mundo desde el 2 002 cuando vencieron a Alemania en la Final con goles de Ronaldo.