    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Países Bajos encabeza un Grupo F que se perfila como uno de los más equilibrados del Mundial 2026.

    Daniel Corona
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Países Bajos (antes conocido como Holanda) será cabeza del Grupo F con selecciones que llegan con procesos consolidados y un repechaje europeo que puede elevar aún más la exigencia.

    La competencia en este grupo anticipa duelos cerrados desde el inicio, con equipos acostumbrados a competir en escenarios internacionales y con estilos contrastantes que prometen una definición ajustada por los boletos a la siguiente ronda.

    ¿Quiénes integran el Grupo F del Mundial 2026?

    • Países Bajos parte como favorito del grupo, respaldado por su historia reciente y presencia constante en instancias decisivas, aunque sin margen para descuidos en una zona de alta paridad. Aseguró su boleto en noviembre del año pasado.
    • Japón se presenta como uno de los equipos más regulares de los últimos años y buscará dar el paso definitivo en su evolución, con la mira puesta en competir de tú a tú con las potencias.
    • Túnez, uno de los conjuntos más sólidos del norte de África, aparece como un rival incómodo para cualquiera
    • Finalmente, el último integrante será el ganador de la ruta B del repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

    ¿Dónde ver todos los partidos del Grupo F?

    Los partidos del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán seguirse en ViX, la plataforma que transmitirá los 104 encuentros del Mundial.

    Para disfrutar de todos los partidos del Mundial, entra a https://todoelmundialporvix.com, inicia sesión o regístrate en ViX Premium, adquiere el Pase Mundial 2026 y acompaña cada paso rumbo al título.

    Este es el calendario del Grupo F

    La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo F, todos en horario del centro de México y tiempo del Este.

    Domingo 14 de junio de 2026

    ● Países Bajos vs. Japón en Estadio Dallas a las 14:00 MX, 16:00 ET

    ● Por definirse vs. Túnez en Estadio Monterrey a las 20:00 MX, 22:00 ET

    Sábado 20 de junio de 2026

    ● Países Bajos vs. Por definirse en Estadio Houston a las 11:00 MX, 13:00 ET

    ● Túnez vs. Japón en Estadio Monterrey a las 10:00 MX, 12:00 ET

    Jueves 25 de junio de 2026

    ● Japón vs. Por definirse en Estadio Dallas a las 17:00 MX, 19:00 ET

    ● Túnez vs. Países Bajos en Estadio Kansas City a las 17:00 MX, 19:00 ET

