Mundial 2026 Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos? Países Bajos encabeza un Grupo F que se perfila como uno de los más equilibrados del Mundial 2026.



Países Bajos (antes conocido como Holanda) será cabeza del Grupo F con selecciones que llegan con procesos consolidados y un repechaje europeo que puede elevar aún más la exigencia.

La competencia en este grupo anticipa duelos cerrados desde el inicio, con equipos acostumbrados a competir en escenarios internacionales y con estilos contrastantes que prometen una definición ajustada por los boletos a la siguiente ronda.

¿Quiénes integran el Grupo F del Mundial 2026?

Países Bajos parte como favorito del grupo, respaldado por su historia reciente y presencia constante en instancias decisivas, aunque sin margen para descuidos en una zona de alta paridad. Aseguró su boleto en noviembre del año pasado.

Japón se presenta como uno de los equipos más regulares de los últimos años y buscará dar el paso definitivo en su evolución, con la mira puesta en competir de tú a tú con las potencias.

Túnez, uno de los conjuntos más sólidos del norte de África, aparece como un rival incómodo para cualquiera.

, uno de los conjuntos más sólidos del norte de , aparece como un rival incómodo para cualquiera Finalmente, el último integrante será el ganador de la ruta B del repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

¿Dónde ver todos los partidos del Grupo F?

Los partidos del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán seguirse en ViX, la plataforma que transmitirá los 104 encuentros del Mundial.

Para disfrutar de todos los partidos del Mundial, acompaña cada paso rumbo al título.

Este es el calendario del Grupo F

La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo F, todos en horario del centro de México y tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

● Países Bajos vs. Japón en Estadio Dallas a las 14:00 MX, 16:00 ET

● Por definirse vs. Túnez en Estadio Monterrey a las 20:00 MX, 22:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Países Bajos vs. Por definirse en Estadio Houston a las 11:00 MX, 13:00 ET

● Túnez vs. Japón en Estadio Monterrey a las 10:00 MX, 12:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026

● Japón vs. Por definirse en Estadio Dallas a las 17:00 MX, 19:00 ET