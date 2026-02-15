Brasil 2026 Fechas y horarios de los juegos de Brasil en el Mundial 2026 Brasil encabezará el Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscará volver a lo más alto.

Brasil aseguró su clasificación con dos jornadas de anticipación luego de vencer a Paraguay, en una eliminatoria que tuvo momentos de irregularidad pero que terminó con el boleto sellado.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti mantiene así su récord como la única que ha disputado todas las Copas del Mundo.

La verdeamarela llegará a Norteamérica con la intención de reafirmar su estatus histórico y competir nuevamente por el campeonato.

Brasil y su reto en el Grupo C

Brasil lidera el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será ante el conjunto africano, que viene de una actuación destacada en Qatar 2022.

El objetivo del equipo sudamericano será recuperar el protagonismo que no alcanza desde el título conseguido en 2002, en Corea - Japón.

Con una plantilla de talento consolidado y figuras en clubes europeos de primer nivel, Brasil buscará responder a las expectativas.

Cómo ver los partidos de Brasil en ViX

Si quieres disfrutar de todos los encuentros de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 26, recuerda que estarán disponibles en ViX, la plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir la promoción del Pase Mundial 2026 por $499 MXN. Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar ViX Premium anual y después activar el Pase Mundial 2026.

Para comenzar, ingresa a https://todoelmundialporvix.com, inicia sesión o crea tu cuenta y asegura tu acceso al Mundial 2026.

Calendario completo de Brasil en la fase de grupos

Brasil disputará sus tres partidos del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Sábado 13 de junio de 2026

● Brasil vs. Marruecos en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 16:00 MX, 18:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

● Brasil vs. Haití en Estadio Filadelfia a las 19:00 MX, 21:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026