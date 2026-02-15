    Mundial 2026

    Marcelo Moreno Martins sale del retiro para ayudar a Bolivia rumbo al Mundial 2026

    Marcelo Moreno Martins regresa a las canchas que dejó por motivos personales y busca el boleto al Mundial de 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Leyenda de Bolivia sale del retiro en busca de clasificar al Mundial 2026


    El histórico delantero de la selección de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, salió del retiro en el que se mantuvo casi dos años, para regresar a las canchas con los colores del equipo de sus amores, el Oriente Petrolero.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?
    1 mins

    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México y Japón celebran el partido mil en la historia de los Mundiales
    1:32

    México y Japón celebran el partido mil en la historia de los Mundiales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Monterrey tendrá perros robot en el Mundial 2026, ¿cómo funcionan?
    1:16

    Monterrey tendrá perros robot en el Mundial 2026, ¿cómo funcionan?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: Estos son los perros robot que tendrá el Estadio Monterrey, ¿qué hacen?
    2 mins

    Mundial 2026: Estos son los perros robot que tendrá el Estadio Monterrey, ¿qué hacen?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Paso a paso: cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase Mundial 2026
    1 mins

    Paso a paso: cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Se necesita vacuna contra sarampión para el Mundial 2026? Sheinbaum responde
    1 mins

    ¿Se necesita vacuna contra sarampión para el Mundial 2026? Sheinbaum responde

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los cracks del futbol que cambiaron de país y apuntan al Mundial 2026
    1:24

    Los cracks del futbol que cambiaron de país y apuntan al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estrellas mundiales que cambiaron de país por el One Time Switch
    2 mins

    Estrellas mundiales que cambiaron de país por el One Time Switch

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Pero su sueño, más allá de brillar con su equipo, es volver al primer plano de los goleadores, para ser tomado en cuenta por la selección de Bolivia y disputar con ella el repechaje rumbo al Mundial de 2026, mismo que se llevará a cabo en marzo.

    "Ese sueño no me lo va a quitar nadie, estoy con muchas ganas de volver a ser el goleador que fui y eso se lo quiero dar de regalo a mi papá hasta el cielo, una clasificación para mi va a ser lo máximo".

    La presentación del máximo artillero del combinado boliviano se llevó a cabo en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, donde fue acompañado por gran número de aficionados, mismos que desplegaron una manta con el mensaje de "Bienvenido a casa, Marcelo Martins".

    Martins destacó que su retiro se había debido al fallecimiento de su papá, motivo por el que perdió la motivación, pero a su regreso, espera alcanzar el nivel necesario para ser convocado a la selección, con la que promete "defender de nuevo a muerte la camiseta".

    Bolivia se medirá a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial de 2026 y, en caso de vencerlo, enfrentará a Irak, donde el ganador tendrá su boleto para la justa mundialista, ambos partidos se disputarán en el Estadio Monterrey.

    Relacionados:
    Mundial 2026Bolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX