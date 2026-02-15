Mundial 2026 Marcelo Moreno Martins sale del retiro para ayudar a Bolivia rumbo al Mundial 2026 Marcelo Moreno Martins regresa a las canchas que dejó por motivos personales y busca el boleto al Mundial de 2026.

Video Leyenda de Bolivia sale del retiro en busca de clasificar al Mundial 2026



El histórico delantero de la selección de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, salió del retiro en el que se mantuvo casi dos años, para regresar a las canchas con los colores del equipo de sus amores, el Oriente Petrolero.

PUBLICIDAD

Pero su sueño, más allá de brillar con su equipo, es volver al primer plano de los goleadores, para ser tomado en cuenta por la selección de Bolivia y disputar con ella el repechaje rumbo al Mundial de 2026, mismo que se llevará a cabo en marzo.

"Ese sueño no me lo va a quitar nadie, estoy con muchas ganas de volver a ser el goleador que fui y eso se lo quiero dar de regalo a mi papá hasta el cielo, una clasificación para mi va a ser lo máximo".

La presentación del máximo artillero del combinado boliviano se llevó a cabo en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, donde fue acompañado por gran número de aficionados, mismos que desplegaron una manta con el mensaje de "Bienvenido a casa, Marcelo Martins".

Martins destacó que su retiro se había debido al fallecimiento de su papá, motivo por el que perdió la motivación, pero a su regreso, espera alcanzar el nivel necesario para ser convocado a la selección, con la que promete "defender de nuevo a muerte la camiseta".