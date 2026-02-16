Mundial 2026 El viral encuentro entre Carlo Ancelotti y Ronaldo en el carnaval de Brasil El seleccionador de la Canarinha sigue disfrutando antes del debut mundialista.

Video El viral reencuentro entre Ancelotti y dos leyendas de Brasil

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, volvió a dar de qué hablar en el carnaval de Sao Paulo tras el reencuentro y el viral saludo con dos leyendas de dicho país y del mundo entero.

Ancelotti vivió en primera fila el desfile de las diferentes escuelas de samba de la región en el famoso sambódromo cuando se percató de la presencia del 'Fenómeno' Ronaldo Nazário y Denilson de Oliveira en el desfile.

Los exfutbolistas brasileños se sorprendieron al darse cuenta de que el actual seleccionador del equipo que los representará en el Mundial 2026 este verano se encontraba entre los presentes.

De inmediato, Ronaldo alzó la mano en modo de saludo y Denilson le imitó; Ancelotti respondió con el mismo gesto mientras daba un sorbo a su cerveza.

PIDEN A ANCELOTTI LLEVAR A NEYMAR AL MUNDIAL 2026

Días antes, en Bahía, Ancelotti vivió un curioso momento en el carnaval en torno a sus decisiones sobre Neymar rumbo al Mundial del 2026 que se celebrará en junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

El cantante local, Leo Santana interrumpió su actuación para dirigirse al entrenador directamente: " Un detalle Ancelotti, pon a Neymar en esta selección brasileña por el amor de Dios. Es solo una solicitud de un fan, lo siento no podía perderme esto".