    Alemania

    Eslovaquia sorprende y vence a Alemania en inicio de las Eliminatorias UEFA

    Con tantos de David Hancko y David Strelec, los eslovacos sorprendieron a un discreto equipo germano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Eslovaquia logra triunfo histórico ante Alemania

    Eslovaquia dio la gran sorpresa de la jornada tras vencer por 2-0 a Alemania en la Jornada 1 del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

    Con tantos de David Hancko y David Strelec, los eslovacos sorprendieron a un discreto equipo germano en Bratislava.

    El cuadro visitante abrió el marcador al minuto 41, cuando David Strelec habilitó a David Hancko, quien definió con precisión para batir al arquero Oliver Baumann. El golpe anímico fue duro para los alemanes, que habían tenido mayor posesión pero sin profundidad.

    En el complemento, los eslovacos ampliaron la diferencia gracias a una gran jugada individual de Strelec. El delantero se abrió paso entre la zaga, dejó atrás a Antonio Rüdiger y definió con un potente disparo al ángulo imposible para Baumann, sentenciando el 2-0 en el minuto 54.

    Alemania buscó reaccionar con varias llegadas en los últimos minutos, pero la defensa rival resistió y aseguró un triunfo clave que coloca a Eslovaquia en la segunda posición del Grupo A, igualada en puntos con Irlanda del Norte.

    Por su parte, el equipo germano inicia con dificultades la Eliminatoria y tendrá que revertir su situación en los próximos cinco compromisos. El siguiente será el domingo 7 de septiembre frente a Irlanda del Norte, en Colonia.


