¿Cómo ver en streaming el Sorteo del Mundial 2026 en México?

Video Conoce los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este próximo 5 de diciembre, con sede en Washington D. C., en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Las 42 selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026 conocerán su 'suerte' ese día, por lo que la capital de los Estados Unidos se vestirá de gala para recibir a todos los representantes de los equipos nacionales.

Hay aún 22 selecciones que contienden por seis boletos disponibles tanto en el Repechaje Intercontinental, que son dos, así como el Repechaje UEFA que otorga cuatro más.

DÓNDE VER EL SORTEO MUNDIAL 2026 EN STREAMING



El sorteo para el Mundial 2026 será el primero con 48 equipos y lo podrás disfrutar EN VIVO gracias a la mejor plataforma de streaming de América Latina de TelevisaUnivision en México.

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Viernes 5 de diciembre de 2025 Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas

11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas Dónde ver: en EXCLUSIVA por ViX.

Los 48 equipos se dividirán en bombos donde México, Estados Unidos y Canadá, así como los mejores nueve equipos del ranking FIFA estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie.