    Mundial 2026

    ¿Cómo ver en streaming el Sorteo del Mundial 2026 en México?

    Este 5 de diciembre se conocerá como se jugará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA.

    Por:
    David Espinosa.
    Video Conoce los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

    El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este próximo 5 de diciembre, con sede en Washington D. C., en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

    Las 42 selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026 conocerán su 'suerte' ese día, por lo que la capital de los Estados Unidos se vestirá de gala para recibir a todos los representantes de los equipos nacionales.

    PUBLICIDAD

    Hay aún 22 selecciones que contienden por seis boletos disponibles tanto en el Repechaje Intercontinental, que son dos, así como el Repechaje UEFA que otorga cuatro más.

    DÓNDE VER EL SORTEO MUNDIAL 2026 EN STREAMING


    El sorteo para el Mundial 2026 será el primero con 48 equipos y lo podrás disfrutar EN VIVO gracias a la mejor plataforma de streaming de América Latina de TelevisaUnivision en México.

    • Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
    • Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas
    • Dónde ver: en EXCLUSIVA por ViX.

    Los 48 equipos se dividirán en bombos donde México, Estados Unidos y Canadá, así como los mejores nueve equipos del ranking FIFA estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie.

    Cabe recordar que un grupo no puede tener dos países de una misma confederación con la excepción de Europa, que puede tener máximo dos.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026 debido a un problema de visas

    Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026 debido a un problema de visas

    2 min
    Cuauhtémoc Blanco habla y no deja bien parados a los jugadores del Tri por los abucheos

    Cuauhtémoc Blanco habla y no deja bien parados a los jugadores del Tri por los abucheos

    2 min
    Edson Álvarez es elegido por sus rivales el mejor jugador del partido de la Europa League

    Edson Álvarez es elegido por sus rivales el mejor jugador del partido de la Europa League

    1 min
    Sheinbaum analiza asistir al sorteo del Mundial 2026

    Sheinbaum analiza asistir al sorteo del Mundial 2026

    1 min
    Cristiano Ronaldo incursiona en nuevo deporte, ¿adiós futbol y Mundial 2026?

    Cristiano Ronaldo incursiona en nuevo deporte, ¿adiós futbol y Mundial 2026?

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX