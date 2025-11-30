¿Cómo ver en streaming el Sorteo del Mundial 2026 en México?
Este 5 de diciembre se conocerá como se jugará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA.
El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este próximo 5 de diciembre, con sede en Washington D. C., en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.
Las 42 selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026 conocerán su 'suerte' ese día, por lo que la capital de los Estados Unidos se vestirá de gala para recibir a todos los representantes de los equipos nacionales.
Hay aún 22 selecciones que contienden por seis boletos disponibles tanto en el Repechaje Intercontinental, que son dos, así como el Repechaje UEFA que otorga cuatro más.
DÓNDE VER EL SORTEO MUNDIAL 2026 EN STREAMING
El sorteo para el Mundial 2026 será el primero con 48 equipos y lo podrás disfrutar EN VIVO gracias a la mejor plataforma de streaming de América Latina de TelevisaUnivision en México.
- Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
- Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas
- Dónde ver: en EXCLUSIVA por ViX.
Los 48 equipos se dividirán en bombos donde México, Estados Unidos y Canadá, así como los mejores nueve equipos del ranking FIFA estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie.
Cabe recordar que un grupo no puede tener dos países de una misma confederación con la excepción de Europa, que puede tener máximo dos.