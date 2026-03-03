    Mundial 2026

    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026

    El Estadio Monterrey es el primero entre todas las ciudades sede en conseguir logro importante; esto se espera para festejos del partido 1000.

    Por:Fernando Vázquez
    Video El insólito muro que Monterrey alista para el partido 1000 de los Mundiales

    Alejandro Hütt, mánager de la ciudad sede de Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 26, señaló que la cancha del Estadio Monterrey está lista tal cual se usará para la disputa del magno evento.

    En entrevista exclusiva para TUDN, Hütt señaló que Monterrey fue la primera ciudad entre las 16 sedes repartidas entre México, Canadá y Estados Unidos en completar su cancha para la disputa del Mundial.

    "Una cancha que ya está lista, fue la primera cancha de las 16, un extraordinario trabajo para tener una cancha a punto, estándar FIFA, ventilación, oxigenación y drenaje, este legado le queda a Rayados, hoy nos comentan que los equipos de la Liga MX varonil y femenil ya notaron la diferencia, esto queda para el estadio y para el club", dijo Hütt.

    MONTERREY PREPARA FESTEJOS PARA EL PARTIDO 1000 DE LOS MUNDIALES, CON TOTO Y MURO


    Además, Alejandro Hütt resaltó que para el festejo de los 1000 partidos en la historia de las Copas del Mundo debido al Túnez vs. Japón que se llevará a cabo en el Estadio Monterrey, ya hay cuestiones planeadas muy especiales, entre ellas, un muro con las placas de los 1000 partidos en la historia de los Mundiales.

    "De nuestra parte, algunos contenidos especiales, días después, anuncio oficial del partido 1000, habrá anuncio oficial de parte de FIFA, del presidente Infantino, cómo se va a celebrar en nuestra ciudad y el mundo, estamos trabajando para dejar un muro con 1000 placas de los 1000 partidos, Japón y Túnez participarán y sabemos que todos los que estaremos ese día, pasaremos a formar parte de la historia de las Copas del Mundo", señaló.

    Además, Hütt sostuvo que se buscará que cada año haya 1000 becas para jóvenes en Monterrey y que esto quede como legado del partido especial.

