La comitiva nacional, encabezada por Javier Aguirre, fue recibida por pocos aficionados en su hotel de concentración, aunque se espera estos aumenten conforme pase el tiempo de estancia de los jugadores y más cerca del partido.

PUBLICIDAD

También la baja cantidad de público que se dio en la llegada a su cede de concentración se debió a que la mayoría de ellos fue a recibir a la escuadra nacional en el aeropuerto de San Antonio, dónde sí hubo un mayor número.

A pesar de que en el encuentro ante la celeste Hirving Lozano salió con una molestia en la parte posterior de la pierna, sigue integrado con el cuadro Tricolor, aunque todo indica que salió previendo que en ocho días tiene Semifinal de Conferencia en la MLS.

El 'Chucky' Lozano ya fue sometido a estudios y aún se está en espera del resultado, aunque se sabe que se trata de un tema muscular, pero tras estos se determinará el tiempo que estará fuera de las canchas, pero sí está descartado para jugar ante Paraguay.