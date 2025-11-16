    Mundial 2026

    La Selección Mexicana llega a San Antonio para enfrentar a Paraguay

    El cuadro Tricolor llega a su hotel de concentración en compañía de Hirving Lozano, quien salió lesionado en el encuentro ante Uruguay.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Sin contratiempos! La Selección Mexicana llega a San Antonio

    Luego del empate sin goles ante Uruguay, la Selección Mexicana ya está en San Antonio para su siguiente compromiso amistoso, en esta ocasión ante Paraguay, equipo ya también clasificado a la Copa del Mundo de 2026.

    La comitiva nacional, encabezada por Javier Aguirre, fue recibida por pocos aficionados en su hotel de concentración, aunque se espera estos aumenten conforme pase el tiempo de estancia de los jugadores y más cerca del partido.

    También la baja cantidad de público que se dio en la llegada a su cede de concentración se debió a que la mayoría de ellos fue a recibir a la escuadra nacional en el aeropuerto de San Antonio, dónde sí hubo un mayor número.

    A pesar de que en el encuentro ante la celeste Hirving Lozano salió con una molestia en la parte posterior de la pierna, sigue integrado con el cuadro Tricolor, aunque todo indica que salió previendo que en ocho días tiene Semifinal de Conferencia en la MLS.

    El 'Chucky' Lozano ya fue sometido a estudios y aún se está en espera del resultado, aunque se sabe que se trata de un tema muscular, pero tras estos se determinará el tiempo que estará fuera de las canchas, pero sí está descartado para jugar ante Paraguay.

    Quien ya no presentó huellas de la batalla anterior fue Gilberto Mora, quien bajó del autobús que los transportó al hotel ya sin vendajes o yeso en la mano y sin molestias en la pierna, luego de la dura parada que recibió.

