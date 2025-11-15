México empató sin goles ante Uruguay en el Estadio Corona de Torreón en un duelo ríspido, de muchas entradas, que terminó calientito, y a siete meses de que inicie el Mundial 2026.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre fue despedida entre abucheos al término del primer tiempo y tras el silbatazo final por el marcador sin goles.

El Tri por momentos fue mejor que La Celeste de Marcelo Bielsa, pero no llegó a concretar sus oportunidades que tuvo, principalmente con Raúl Jiménez y Gilberto Mora.

El futbolista de Xolos entró al final del primer tiempo ante la lesión de Hirving ‘Chucky’ Lozano y fue recibido entre aplausos y ovaciones en el Estadio Corona.

Mora casi anota un golazo cuando apareció en el área y definió de tres dedos un servicio de Jiménez, pero el balón pasó dramáticamente a un costado del marco defendido por Santiago Mele, arquero de Rayados.

Morita fue un dolor de cabeza para los jugadores charrúas que solo les quedaba frenarlo con faltas, como la que le hizo Nahitan Nández y por la cual pudo ser expulsado por una plancha sobre la pantorrilla del joven mexicano.

Javier Aguirre fracasó en su intento por revolucionar su ataque ingresando a Germán Berterame y dejando en la banca al campeón de goleo de la Liga MX, Armando 'Hormiga' González, quien se mostró muy emocionado al cantar por primera vez el himno mexicano con la selección mayor.

México no gana desde que fue campeón de Copa Oro

Es notoria la falta de gol que hay en la Selección Mexicana. Tras ganar la Copa Oro, México solo ha marcado tres goles en sus últimos cinco partidos, los cuales tampoco ha ganado.

El Tri venía de empatar ante Japón (0-0), Corea del Sur (2-2) y Ecuador (1-1), además de la dolorosa derrota que sufrió por 0-4 frente a Colombia.

La Selección Mexicana buscará reencontrarse con el triunfo y el gol el próximo martes 18 de noviembre cuando enfrente a Paraguay en San Antonio, Texas.