La Selección Mexicana enfrentó a su similar de Uruguay en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, duelo disputado en la cancha del TSM en Torreón.

Antes de terminar la primera mitad del partido, se encendieron las alarmas en la banca de Javier Aguirre, Hirving Lozano tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, este no solo es un problema para el equipo nacional, sino también para el San Diego FC.

El equipo de la MLS disputará las semifinales en los playoffs ante el Minnesota United, y el Chucky ha sido parte fundamental de este equipo, ya sea con goles o asistencias en casa encuentro.

Dependiendo de la gravedad de la lesión, Hirving Lozano se podría perder el juego del Tri frente a Paraguay en la fecha FIFA del martes 18 de noviembre en territorio estadounidense.