Video La razón por la que México jugará vs. Paraguay en Estados Unidos

La Selección Mexicana cambiará de sede su último partido de preparación del año de cara al Mundial 2026 que se perfila ante su similar de Paraguay.

De acuerdo con Gibrán Araige, para TUDN, el que en teoría será el último encuentro amistoso del 2025 del Tri en la fecha FIFA de noviembre pasará de jugarse originalmente en Monterrey, Nuevo León en el 'Gigante de Acero' a la ciudad de San Antonio, Texas.

Como había adelantado Gibrán Araige en Insiders de TUDN a mediados de agosto, el partido ante Paraguay en el estadio de Rayados no se había firmado por un desacuerdo comercial.

"Ese juego se busca que se celebre en Monterrey, el tema son los patrocinios. El estadio de Rayados tiene un tema bancario y la Seleccion Mexicana tiene otro. Entonces ahí está la disputa que no se han arreglado", detalló.

La Selección Mexicana enfrentará oficialmente a Uruguay en la primera de las dos fechas del parón de FIFA en noviembre, el cual se disputará el sábado 15 en el Estadio TSM, casa de Santos Laguna de la Liga MX en Torreón, Coahuila.

MÉXICO ALISTA PRIMER AMISTOSO DE 2026 ANTE PORTUGAL

Sin duda alguna, el partido de preparación de cara al Mundial 2026 que más ha emocionado a la afición mexicana es el que la Selección Mexicana podría disputar ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Todo parece indicar que CR7 podría visitar tierras mexicanas por primera vez para un partido ante México en marzo de 2026 como parte de la inauguración del Estadio Azteca o Estadio Azteca a meses del arranque de la Copa del Mundo.