México inaugurará por tercera ocasión una Copa del Mundo de Futbol, el próximo 11 de junio en la cancha del estadio Azteca, el rival será Sudáfrica en una situación que se repite en un Mundial.

El belga Hugo Broos es el responsable de dirigir a los sudafricanos y al finalizar el sorteo habló en exclusiva con el reportero de TUDN, Mauricio Ymay, quien señaló que será espectacular para nosotros el tener la oportunidad de abrir la próxima Copa del Mundo en el estadio Azteca, porque Sudáfrica tiene 24 años de no jugar una justa Mundialista. Tendrá el ‘ingrediente especial’ para el técnico de regresar a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, tal y como le sucedió en el Mundial de 1986.