    Mundial 2026

    Técnico de Sudáfrica reconoce peligrosidad de México en casa

    Para el estratega Hugo Broos será un día especial porque regresará al estadio Azteca, en donde jugó en el Mundial de 1986 con Bélgica.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Técnico de Sudáfrica recuerda su juego en el Azteca

    México inaugurará por tercera ocasión una Copa del Mundo de Futbol, el próximo 11 de junio en la cancha del estadio Azteca, el rival será Sudáfrica en una situación que se repite en un Mundial.

    El belga Hugo Broos es el responsable de dirigir a los sudafricanos y al finalizar el sorteo habló en exclusiva con el reportero de TUDN, Mauricio Ymay, quien señaló que será espectacular para nosotros el tener la oportunidad de abrir la próxima Copa del Mundo en el estadio Azteca, porque Sudáfrica tiene 24 años de no jugar una justa Mundialista. Tendrá el ‘ingrediente especial’ para el técnico de regresar a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, tal y como le sucedió en el Mundial de 1986.

    PUBLICIDAD

    Al hablar del equipo mexicano, Broos señaló: "Es un gran equipo, grandes jugadores, tendremos que estar atentos por el apoyo de la gente sobre ellos, será un encuentro de gran nivel, para nosotros muy difícil, pero también una experiencia fantástica".

    Más sobre Mundial 2026

    1:29
    Juegazo en el Mundial: España y Uruguay comparten el Grupo H

    Juegazo en el Mundial: España y Uruguay comparten el Grupo H

    2 min
    Todos los resultados de México en la historia de la Copa Mundial

    Todos los resultados de México en la historia de la Copa Mundial

    1:39
    Argentina podría ser sinodal de México previo al Mundial 2026

    Argentina podría ser sinodal de México previo al Mundial 2026

    Así se vivió el Sorteo Mundialista 2026 en Washington
    Así se vivió el Sorteo Mundialista 2026 en Washington
    Así se vivió el Sorteo Mundialista 2026 en Washington

    Así se vivió el Sorteo Mundialista 2026 en Washington

    Copa Mundial de Futbol 2026
    17 fotos
    1 min
    ¿Cuándo conoceremos al último rival de México en el Mundial 2026?

    ¿Cuándo conoceremos al último rival de México en el Mundial 2026?

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026SudáfricaHugo BroosMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX