Uruguay es el rival confirmado de la Selección Mexicana para noviembre, el juego será el día 15 en Torreón, pero el conjunto mexicano está a la espera para cerrar a un segundo contricante para esa fecha FIFA: Paraguay.

Así lo dio a conocer Gibrán Araige, reportero de TUDN en Insiders, y explicó el porque aún no se ha firmado dicho encuentro pese a estar todo puesto.

"El partido contra Uruguay en la fecha FIFA de noviembre, 15 de noviembre contra Uruguay en Torreón. Ese ya está confirmado. Y muy cerca de cerrarse el segundo partido de la fecha FIFA de noviembre contra Paraguay", aseguró.

"¿Qué están esperando? Que Paraguay clasifiqué (al Mundial). Queda una fecha FIFA de la eliminatoria de la Conmebol. Es casi un hecho de que Paraguay avance. Con un punto estará clasificado", añadió.

Además, Araige comentó que dicho duelo se busca se realice en Monterrey, pero hay un tema aún por arreglar para que se dé ese duelo en dicha ciudad.

"Ese juego se busca que se celebre en Monterrey, el tema son los patrocinios. El estadio de Rayados tiene un tema bancario y la Seleccion Mexicana tiene otro. Entonces ahí está la disputa que no se han arreglado", mencionó.

Sobre el partido contra Argentina que hubo quienes incluso anunciaron se realizaría, pero que finalmente no se hará, Gibrán también explicó lo sucedido.

Mencionó que México buscó a Brasil y Argentina para intentar arreglar juegos de preparación, pero dijeron que no. Sin embargo, el campeón del mundo después se acercó al Tri, pero el representativo azteca ya tenía firmado el duelo con Ecuador.

"Obviamente México ha buscado a Argentina y a Brasil, pero ellos tienen compromisos y Argentina terminó buscando a México. No sé cual sea la razón, pero México en algún momento se acercó a ellos para tratar de tener partido, pero dijeron que no. Después, Argentina vuelve con México a tratar de arreglar...", finalizó.