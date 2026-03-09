Mundial 2026 La Selección de Irak inicia proceso de visas para jugar el Repechaje del Mundial 2026 La secretaria de Relaciones Exteriores de México ha dado seguimiento a este trámite en conjunto con otras embajadas.

A unos días de que se lleven a cabo los juegos por el Repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey, la Selección de Irak ha iniciado el proceso de visado para jugadores y cuerpo técnico.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, quienes han apoyado en dicho proceso.

"El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar", se lee en parte del comunicado.

El combinado nacional de Irak deberá enfrentar el próximo 31 de marzo al ganador del juego previo entre Bolivia y Surinam.

“Las autoridades deportivas de Iraq han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y cuerpo técnico tienen a su alcance para ingresar a nuestro país”, afirmaron en el comunicado.

Cabe recordar que, debido a la guerra en Medio Oriente, el Ministerio de Transporte Iraquí informó que la selección de su país no podrá salir de su territorio por avión, debido a que actualmente se encuentra cerrado el espacio aéreo, por lo que se complicaría su llegada a México.

De esta manera, se espera que todo se lleve en orden y sin contratiempos para que estén en nuestro país y puedan disputar el partido por el boleto a la Copa del Mundo.