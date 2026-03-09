    Mundial 2026

    La Selección de Irak inicia proceso de visas para jugar el Repechaje del Mundial 2026

    La secretaria de Relaciones Exteriores de México ha dado seguimiento a este trámite en conjunto con otras embajadas.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Gobierno de México reitera a poyo a Irak para el Repechaje 2026

    A unos días de que se lleven a cabo los juegos por el Repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey, la Selección de Irak ha iniciado el proceso de visado para jugadores y cuerpo técnico.

    Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, quienes han apoyado en dicho proceso.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Acceso completo al Mundial 2026: así puedes activarlo desde izzi
    1 mins

    Acceso completo al Mundial 2026: así puedes activarlo desde izzi

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo a selección de Irak
    2 mins

    La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo a selección de Irak

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Aguirre observa a Fidalgo en el Getafe vs. Betis
    1 mins

    Aguirre observa a Fidalgo en el Getafe vs. Betis

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Teófilo Cubillas es uno de los mejores jugadores en la historia de Perú
    1 mins

    Teófilo Cubillas es uno de los mejores jugadores en la historia de Perú

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea Catar
    2 mins

    Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea Catar

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre
    2:44

    El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!
    2 mins

    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026
    1 mins

    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial
    2 mins

    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026

    "El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar", se lee en parte del comunicado.

    El combinado nacional de Irak deberá enfrentar el próximo 31 de marzo al ganador del juego previo entre Bolivia y Surinam.

    “Las autoridades deportivas de Iraq han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y cuerpo técnico tienen a su alcance para ingresar a nuestro país”, afirmaron en el comunicado.

    Cabe recordar que, debido a la guerra en Medio Oriente, el Ministerio de Transporte Iraquí informó que la selección de su país no podrá salir de su territorio por avión, debido a que actualmente se encuentra cerrado el espacio aéreo, por lo que se complicaría su llegada a México.

    De esta manera, se espera que todo se lleve en orden y sin contratiempos para que estén en nuestro país y puedan disputar el partido por el boleto a la Copa del Mundo.

    Video Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: selecciones, fechas y cómo se juega
    Relacionados:
    Mundial 2026Irak

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX