    Mundial 2026

    Rodrigo Huescas dice prácticamente adiós al Mundial 2026 por lesión

    El mexicano deberá ser operado tras lesión sufrida en la Champions League este pasado miércoles.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Adiós Mundial 2026! Se confirma gravedad de lesión de Rodrigo Huescas

    Rodrigo Huescas se lesionó en la Champions League con Copenhague y este jueves se confirmó la gravedad de la lesión que se temía al interior de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

    El defensa deberá ser operado de la rodilla derecha en la siguientes horas en Dinamarca, informó el cuadro del Copenhague al dar a conocer el parte médico del mexicano.

    Huescas, prácticamente se perderá el Mundial 2026 por rotura de ligamentos de la rodilla derecha, ya que el tiempo estimado de recuperación es de 8 meses.

    Esto le daría oportunidad de volver a las canchas para mayo o junio del siguiente año, pero quizá con pocos minutos para retomar el ritmo futbolístico.

    LAS PALABRAS EN COPENHAGUE POR LESIÓN DE RODRIGO HUESCAS


    "Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el F.C. Copenhague y la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estaba a punto de dar el salto a Europa.

    "Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Lamentamos profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita una mentalidad fuerte para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento".

    Video ¡DT del Copenhague teme que Rodrigo Huescas se pierda el Mundial 2026!

