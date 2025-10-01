    Mexicanos en el Exterior

    Qarabag vs. Copenhague: Rodrigo Huescas sale en camilla por lesión en la UEFA Champions League

    El futbolista mexicano se lesionó de la rodilla derecha a los 10 minutos del partido y debió abandonar en camilla a espera del reporte médico oficial.

    Emmanuel R. Marroquín.
    Rodrigo Huescas se lesionó con 10 minutos en el partido Qarabag vs. Copenhague correspondiente a la Jornada 2 de la UEFA Champions League luego de una jugada en la que perdió el esférico por la banda de la derecha y que por poco acaba en gol.

    El mexicano se dolió de fea manera la rodilla derecha después de perder la pelota ante Leandro Andrade y que Abdellah Zoubir sacó disparo que se fue apenas por un costado.

    Después de algunos minutos en la cancha en una imagen dramática que encendió las alertas en la Selección Mexicana a menos de un año del Mundial 2026, Rodrigo Huescas no logró continuar en el partido y debió abandonar en camilla a espera del reporte médico del Copenhague.

    Era el segundo partido de Huescas en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 luego de superar tres fases previas para instalarse en ésta. Ha sido titular indiscutible del conjunto de la capitán danesa y se perfilaba como uno de los pilares de Javier Aguirre en el conjunto mexicano.

    Rodrigo Huescas se lesionó de cara al partido de la Liga de Dinamarca ante otro importante del país, el Midtylland, que se encuentra en la UEFA Europa League y rumbo al juego ante Borussia Dortmund por la tercera fecha de la Champions League a finales de octubre.

    QARABAG VS. COPENHAGUE EN LA JORNADA 2 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Tras la lesión de Huescas, Qarabag se fue el frente al minuto 28 con un gol del capitán Abdellah Zoubir de contrarremate tras n disparo al poste que le quedó a modo ya dentro del ára chica del conjunto danés.

    Qarabag pudo irse al frente con más goles de ventaja apenas en el pimer tiempo, pero entre el portero y los disparos apenas desviado, Copenhague se mantuvo con 'vida' de cara al tiempo complementario.

