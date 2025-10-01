Video ¡DT del Copenhague teme que Rodrigo Huescas se pierda el Mundial 2026!

El técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, lamentó la lesión de Rodrigo Huescas en la UEFA Champions League y dejó entrever que se trata de una lesión grave y “de larga duración”.

El lateral mexicano se lesionó a los 10 minutos del partido Qarabag vs. Copenhague y tuvo que abandonar la cancha en camilla tras dolerse feo de la rodilla derecha. Se teme que el defensa de la Selección Mexicana haya sufrido una rotura de ligamento cruzado.

Al término del partido, Neestrup fue cuestionado sobre la lesión de Huescas y su respuesta da pocas esperanzas al mexicano que buscaba consolidarse esta temporada en el club danés.

“Sí, probablemente sé lo que es, y es muy probable que sea una de las malas noticias. Tengo que decirlo, sé que no debes escuchar esto, pero es que es algo que me entristece más que la derrota misma porque es un jugador que ha hecho todo lo posible por integrarse”, expresó.

¿Rodrigo Huescas se perderá el Mundial 2026?

Jacob Neestrup teme que Rodrigo Huescas se pierda el Mundial 2026: “Es un jugador importante del Copenhague, que afronta un Mundial y más para un mexicano que es especial por jugarlo en Estados Unidos y México. Sí, estoy triste”.

El entrenador danés agregó que intentó animar a Huescas, pero el mexicano “no tiene mucho que decir, lo cual es comprensible”.

Cabe destacar que, una rotura de ligamento cruzado podría tardar en sanar hasta un año y estamos a poco más de ocho meses para que inicie la Copa del Mundo.

“Creo que ya sabemos algo, solo falta confirmarlo. Vamos a regresar a casa y luego lo revisarán. Probablemente sea una lesión de larga duración”, lamentó Neestrup.