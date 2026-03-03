Mundial 2026 Claudia Sheinbaum levantó la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026 La presidenta de México cargó el trofeo junto al histórico brasileño Bebeto en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum levantó la Copa del Mundo. Imagen Cortesía



Claudia Sheinbaum, presidenta de México, levantó el trofeo de la Copa del Mundo a 100 días de que arranque el Mundial 2026 con el México vs. Sudáfrica del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El memorable momento ocurrió al final de la conferencia de prensa matutina de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional y durante la gira del trofeo en tierras mexicanas.

Sheinbaum estuvo acompañada de Bebeto, campeón del mundo con Brasil, quien también levantó la Copa del Mundo, además de darle un beso y mecerla emulando su icónico festejo que realizó en los Cuartos de Final ante Holanda en el Mundial Estados Unidos 1994.

¿Por qué Claudia Sheinbaum levantó la Copa del Mundo?

Luego de que Bebeto levantara la Copa del Mundo, Sheinbaum preguntó si ella también podía cargar el trofeo para posar frente a los medios de comunicación en Palacio Nacional.

La presidenta de México pudo tocar la Copa del Mundo porque, según el estricto protocolo de FIFA, solo jugadores y miembros del cuerpo técnico campeones, además de jefes de estado de los países finalistas o anfitriones, y leyendas del futbol seleccionadas por FIFA, tienen permitido tocar y cargar el trofeo sin guantes.

Es por eso que Bebeto, al ser campeón con Brasil en 1994, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, lograron levantar el trofeo.

Sheinbaum también recibió un presente de Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien le mandó una bufanda y una mini réplica de la Copa del Mundo.

El trofeo llegó a México gracias al FIFA World Cup Trophy Tour. La gira consiste en visitar 10 ciudades del país en 26 días, incluidas las sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.