Guatemala y Luis Fernando Tena están en peligro de no asistir al Mundial del 2026, luego de que este viernes Surinam les igualó a un gol sobre el tiempo y tras tres partidos de la Ronda Final de la Concacaf son el último sitio del Grupo A con únicamente dos puntos.

Los tantos del partido fueron obra de Darwin Lom por los chapines, a los 75 minutos, y de Virgil Misidjan, a los 90+ 4.

El conjunto de América del Sur, que jugó de local, se hizo desde el principio con el balón y con ello de las oportunidades de anotar a lo largo del partido.

En la primera mitad, tuvo al menos cinco chances importantes de abrir el marcador, pero si no fue el arquero, Hagen, un balón abanicado o un fuera de lugar, los chapines se habrían visto abajo en el marcador.

Los hombres de Luis Fernando Tena no generon aproximaciones a la portería de Vaessen, obviamente ni siquiera chances o peligro de gol.

En la segunda parte, el tono del encuentro no cambió y el conjunto local tuvo el esférico, y generó las oportunidades de gol, aunque no acertaba meter el balón en el arco.

Sin embargo y pese a todo, Guatemala se fue arriba en el marcador a los 75 vía Dom y pudo mantener el marcador casi 20 minutos, pero cuando parecía que se llevaban los tres puntos, Misidjan igualó con un potente disparo tras un tiro de esquina.

Con este resultado, Tena y sus hombres se han metido en problemas en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Suman dos puntos en tres partidos y están en el fondo del Grupo A.

Mientras, Surinam es líder del sector con cinco unidades, producto de un juego ganado y dos empatados.

Hay que recordar que la Concacaf ya tiene clasificados al Mundial 2026 como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá y dará tres plaza más a los líderes de los grupos de la Ronda Final.

Finalmente, los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje.