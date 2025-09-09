Video Sorpresas en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Guatemala sacó un punto valioso en su visita a Panamá luego de la sorpresiva derrota en la primera jornada del Grupo A de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial del 2026.

Tantos los Canaleros como los Chapines llegaban con la obligación de sumar y con el apoyo de su gente los locales fueron los que fueron dueño del esférico en la mayor parte del juego.

PUBLICIDAD

A pesar del dominio, Guatemala dio la campanada a los 35 minutos gracias al gol de Óscar Santis que provocó la alegría de los visitantes.

Sin embargo, dos minutos después la selección de Panamá encontró el empate por medio de Carlos Harvey.

En la segunda parte los Canaleros buscaron por todos los medios el gol de la victoria, pero no pudieron abrir el cerrojo del equipo dirigido por Luis Fernando Tena y partido culminó empatado a un tanto

Con este resultado Panamá llegó a dos puntos y se ubica en la tercera posición del Grupo A, por su parte, Guatemala es cuarto con una unidad.