    El Salvador

    El Salvador derrota de visita a Guatemala rumbo al Mundial del 2026

    La Selecta se impuso de visita en el arranque de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Van 16! Tres nuevas selecciones clasifican al Mundial 2026

    El Salvador sacó un triunfo de oro en su visita a Guatemala en su búsqueda por el ansiado boleto al Mundial del 2026.

    La Selecta aprovechó un balón parado para anotar el gol que le dio los tres puntos y arrancar con el pie derecho la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

    Guatemala fue dueño del balón la mayor parte del encuentro, sin embargo, no fueron efectivos frente al arco salvadoreño.

    En la segunda parte cuando parecía que llegaba el gol de los Chapines, apareció Harold Osorio para anotar el gol del triunfo con un remate poco ortodoxo tras un tiro de esquina a los 79 minutos.

    Con el gol en contra los dirigidos por Luis Fernando Tena se lanzaron con todo y estuvieron cerca del empate, pero el arquero salvadores Mario González impidió la anotación en los últimos minutos para que su selección se quedara con la victoria.

    Con este triunfo El Salvador toma el liderato del grupo A de la ronda final con tres puntos, por su parte, Guatemala es último tras la derrota y el empate entre Panamá y Surinam.

