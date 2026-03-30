Mundial 2026 DT prohíbe las redes sociales a sus jugadores previo al juego vs. Bolivia Por otro lado, el estratega del combinado iraquí quedó sorprendido con la ciudad de Monterrey.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Irak maravillado con Monterrey: “Hay buenos centros comerciales”

El técnico de Irak, Graham Arnold, reveló que previo al partido trascendental ante Bolivia por el boleto al Mundial del 2026, l es prohibió a sus jugadores revisar las redes sociales para concentrarse en el juego.

En conferencia de prensa el estratega mencionó que entiende los problemas que se viven en el Medio Oriente, y que entinde su preocupación, pero que por ahora les pide estar relajados.

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“Ha sido un mes difícil y prefiero no hablar mucho de eso porque intento sacarlo de la mente de los jugadores. Hay muchas cosas pasando en Medio Oriente y si se enfocan en eso, les afecta. Prohibí redes sociales para que se concentren en el fútbol. Saben lo que representan. Ha sido duro, pero están bien, relajados y listos”, indicó Graham Arnold.

IRAK MARAVILLADO CON LA CIUDAD DE MONTERREY

Graham Arnold se mostró sorprendido Monterrey y aseguró que la ciudad está lista para ser la sede del Mundial 2026.

“ Los hoteles son fantásticos… cuando le di a los chicos un día de descanso para que se recuperaran y sacarlos del hotel par que se despejaran, hay buenos hoteles, centros”