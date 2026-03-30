DT prohíbe las redes sociales a sus jugadores previo al juego vs. Bolivia
Por otro lado, el estratega del combinado iraquí quedó sorprendido con la ciudad de Monterrey.
El técnico de Irak, Graham Arnold, reveló que previo al partido trascendental ante Bolivia por el boleto al Mundial del 2026, l es prohibió a sus jugadores revisar las redes sociales para concentrarse en el juego.
En conferencia de prensa el estratega mencionó que entiende los problemas que se viven en el Medio Oriente, y que entinde su preocupación, pero que por ahora les pide estar relajados.
“Ha sido un mes difícil y prefiero no hablar mucho de eso porque intento sacarlo de la mente de los jugadores. Hay muchas cosas pasando en Medio Oriente y si se enfocan en eso, les afecta. Prohibí redes sociales para que se concentren en el fútbol. Saben lo que representan. Ha sido duro, pero están bien, relajados y listos”, indicó Graham Arnold.
IRAK MARAVILLADO CON LA CIUDAD DE MONTERREY
Graham Arnold se mostró sorprendido Monterrey y aseguró que la ciudad está lista para ser la sede del Mundial 2026.
“ Los hoteles son fantásticos… cuando le di a los chicos un día de descanso para que se recuperaran y sacarlos del hotel par que se despejaran, hay buenos hoteles, centros”
“Las instalaciones de entrenamiento están muy buenas así que Monterrey, en mi opinión, e sta preparado perfectamente para la Copa del Mundo”, aseguró Graham Arnold.