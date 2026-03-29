    Mundial 2026

    Afición de Irak invade Monterrey y la Macroplaza de cara al partido ante Bolivia

    La gran fanaticada de los Leones de Mesopotamia está en México para apoyar a su equipo que busca el boleto al Mundial 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Afición de Irak invade la Macroplaza de Monterrey!

    El próximo martes la Selección de Irak y la Selección de Bolivia se disputarán uno de los últimos boletos para el Mundial 2026 durante el Repechaje Intercontinental.

    El cuadro de Irak ya tiene tiempo en México, preparándose para este partido, ya que los bolivianos accedieron a este encuentro luego de vencer a su similar de Surinam.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Ramiro Vaca pide chilaquiles para Bolivia en Monterrey de cara al Repechaje rumbo al Mundial
    1 mins

    Ramiro Vaca pide chilaquiles para Bolivia en Monterrey de cara al Repechaje rumbo al Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Chequia vs. Dinamarca: Plantel más caro y jugador mejor valuado en el mercado
    1 mins

    Chequia vs. Dinamarca: Plantel más caro y jugador mejor valuado en el mercado

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Bolivia en alerta luego de la lesión de su jugador Diego Medina
    1 mins

    Bolivia en alerta luego de la lesión de su jugador Diego Medina

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿En honor a México? Irak vestirá de verde y regala playeras en Monterrey
    2 mins

    ¿En honor a México? Irak vestirá de verde y regala playeras en Monterrey

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Francia derrota a Colombia en partido amistoso de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Francia derrota a Colombia en partido amistoso de cara al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Brian Riemer advierte fortaleza de Chequia en casa rumbo al repechaje mundialista
    1 mins

    Brian Riemer advierte fortaleza de Chequia en casa rumbo al repechaje mundialista

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Cuándo y dónde ver los partidos de Finales del Repechaje Mundial 2026?
    2 mins

    ¿Cuándo y dónde ver los partidos de Finales del Repechaje Mundial 2026?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Raúl Jiménez intercambió casaca con otro grande tras el México vs. Portugal
    1 mins

    Raúl Jiménez intercambió casaca con otro grande tras el México vs. Portugal

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El motivante discurso de Álvaro Fidalgo al inicio del partido
    1:41

    El motivante discurso de Álvaro Fidalgo al inicio del partido

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Paulinho cumplió un sueño al jugar con su Selección en México
    1:26

    Paulinho cumplió un sueño al jugar con su Selección en México

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Este domingo, la afición iraquí se hizo presente en Monterrey, sede del encuentro, la Macroplaza, lugar famoso en la ciudad tuvo una invasión poco vista.

    Una numerosa fanaticada de los Leones de Mesopotamia cantó, corearon y armaron una fiesta para apoyar a los suyos de cara al partido.

    Varios de los asistentes son originarios de Irak, pero que vienen de Estado Unidos, muchos confían en que se conseguirá su objetivo para regresar a una Copa del Mundo.

    • Irak vs. Bolivia - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.
    Video Irak y el gesto que tuvo con autoridades en México en busca del Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026Irak

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Radical
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX