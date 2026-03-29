Mundial 2026 Afición de Irak invade Monterrey y la Macroplaza de cara al partido ante Bolivia La gran fanaticada de los Leones de Mesopotamia está en México para apoyar a su equipo que busca el boleto al Mundial 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Afición de Irak invade la Macroplaza de Monterrey!

El próximo martes la Selección de Irak y la Selección de Bolivia se disputarán uno de los últimos boletos para el Mundial 2026 durante el Repechaje Intercontinental.

El cuadro de Irak ya tiene tiempo en México, preparándose para este partido, ya que los bolivianos accedieron a este encuentro luego de vencer a su similar de Surinam.

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Este domingo, la afición iraquí se hizo presente en Monterrey, sede del encuentro, la Macroplaza, lugar famoso en la ciudad tuvo una invasión poco vista.

Una numerosa fanaticada de los Leones de Mesopotamia cantó, corearon y armaron una fiesta para apoyar a los suyos de cara al partido.

Varios de los asistentes son originarios de Irak, pero que vienen de Estado Unidos, muchos confían en que se conseguirá su objetivo para regresar a una Copa del Mundo.

Irak vs. Bolivia - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.