Bolivia vs. Surinam EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de repechaje de la Copa Mundial 2026
Sigue la cobertura de el encuentro de repechaje de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Video ¡Inicia el partido en vivo! Bolivia vs Surinam Repechaje Intercontinental
Así se encuentra esta llave
Llave B
- Bolivia vs. Surinam - 16:00 horas CT México / 18:00 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por TUDN y ViX en México.
- Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.
*El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega .
Video ¡Ya se siente el Mundial! Los jugadores Bolivianos lloran al cantar su himno
Disparo de Bolivia
- La selección de Bolivia saca disparo potente que termina desviado y en tiro de esquina
Se salva Surinam
- Roberto Carlos saca fogonazo que alcanzan a desviar y se va a saque de banda
Perdona Surinam a Bolivia
- Joël Piroe la prende de frente al arco y la manda por un costado en una increíble falla
Video ¡Tremendo error! Piroe falla solo frente a la portería de Bolivia
También falla Bolivia
- Enzo Monteiro la encuentra de frente al arco y no logra conectar el cabezazo
Siguen las fallas de Surinam
- Nuevamente falla Joël Piroe que no logra concretar luego de quitarse al portero dentro del área
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