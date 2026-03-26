    Mundial 2026

    Bolivia vs. Surinam EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de repechaje de la Copa Mundial 2026

    Sigue la cobertura de el encuentro de repechaje de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¡Inicia el partido en vivo! Bolivia vs Surinam Repechaje Intercontinental

    Así se encuentra esta llave

    Llave B

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    • Bolivia vs. Surinam - 16:00 horas CT México / 18:00 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por TUDN y ViX en México.
    • Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.

    *El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega .

    Video ¡Ya se siente el Mundial! Los jugadores Bolivianos lloran al cantar su himno

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    Disparo de Bolivia

    • La selección de Bolivia saca disparo potente que termina desviado y en tiro de esquina

    Se salva Surinam

    • Roberto Carlos saca fogonazo que alcanzan a desviar y se va a saque de banda

    Perdona Surinam a Bolivia

    • Joël Piroe la prende de frente al arco y la manda por un costado en una increíble falla
    Video ¡Tremendo error! Piroe falla solo frente a la portería de Bolivia

    También falla Bolivia

    • Enzo Monteiro la encuentra de frente al arco y no logra conectar el cabezazo

    Siguen las fallas de Surinam

    • Nuevamente falla Joël Piroe que no logra concretar luego de quitarse al portero dentro del área
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