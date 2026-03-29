¿Cuándo y dónde ver los partidos de Finales del Repechaje Mundial 2026?
Los seis boletos disponibles para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se definen este martes.
El Mundial 2026 tendrá completos a sus 48 clasificados este próximo 31 de marzo cuando se definan todos los que avancen tras los partidos de Repechaje.
REPECHAJE AL MUNDIAL 2026:
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER SE JUEGAN LAS FINALES?
Las Finales de los partidos de Repechaje UEFA y el Repechaje Intercontinental se jugarán este 31 de marzo para conocer así, a todos las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Son en total seis partidos los que tendrán a varios países al filo de la butaca con el sueño de estar en el Mundial 2026 en verano próximo y así es el programa de partidos.
REPECHAJE UEFA
Son cuatro boletos los disponibles en Europa que tendrán a su vencedor sí o sí.
Llave A
- Final de la Llave A, Bosnia y Herzegovina vs. Italia - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo B del Mundial con Canadá, Qatar y Suiza.
Llave B
- Final de la Llave B, Suecia vs. Polonia - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave C
- Final de la Llave C, Kosovo vs. Turquía - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo D del Mundial con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Llave D
- Final de la Llave D, Chequia vs. Dinamarca - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
REPECHAJE INTERCONTINENTAL
Son seis selecciones las que contienden por dos boletos que se decidirán en Guadalajara y Monterrey.
Llave A
- República Democrática del Congo vs. Jamaica - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.
*El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Llave B
- Irak vs. Bolivia - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.
*El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega .