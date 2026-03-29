    Mundial 2026

    ¿Cuándo y dónde ver los partidos de Finales del Repechaje Mundial 2026?

    Los seis boletos disponibles para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se definen este martes.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Irak y el gesto que tuvo con autoridades en México en busca del Mundial 2026

    El Mundial 2026 tendrá completos a sus 48 clasificados este próximo 31 de marzo cuando se definan todos los que avancen tras los partidos de Repechaje.

    REPECHAJE AL MUNDIAL 2026:

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    ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER SE JUEGAN LAS FINALES?


    Las Finales de los partidos de Repechaje UEFA y el Repechaje Intercontinental se jugarán este 31 de marzo para conocer así, a todos las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Son en total seis partidos los que tendrán a varios países al filo de la butaca con el sueño de estar en el Mundial 2026 en verano próximo y así es el programa de partidos.

    REPECHAJE UEFA


    Son cuatro boletos los disponibles en Europa que tendrán a su vencedor sí o sí.

    Llave A

    • Final de la Llave A, Bosnia y Herzegovina vs. Italia - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.

    *El ganador irá al Grupo B del Mundial con Canadá, Qatar y Suiza.

    Llave B

    • Final de la Llave B, Suecia vs. Polonia - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.

    *El ganador irá al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez.

    Llave C

    • Final de la Llave C, Kosovo vs. Turquía - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.

    *El ganador irá al Grupo D del Mundial con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

    Llave D

    • Final de la Llave D, Chequia vs. Dinamarca - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
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    *El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

    REPECHAJE INTERCONTINENTAL


    Son seis selecciones las que contienden por dos boletos que se decidirán en Guadalajara y Monterrey.

    Llave A

    • República Democrática del Congo vs. Jamaica - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.

    *El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

    Llave B

    • Irak vs. Bolivia - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.

    *El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega .

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