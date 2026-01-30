Mundial 2026 Pase ViX para el Mundial: Precio y promoción para nuevos suscriptores ¿Cuánto cuesta el paquete y cómo conseguirlo? ¡Así puedes ver la Copa Mundial de la FIFA 2026!

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

El "Pase Mundial 2026" en ViX Premium es el único con acceso a todos los juegos del Mundial, contenido exclusivo, análisis y programas especiales.

ViX, servicio de streaming en español líder en el mundo, anuncia que pone a disposición de sus suscriptores Premium el paquete “Pase Mundial 2026” para ver los 104 partidos del Mundial 2026 por $499.00 pesos, IVA incluido. La contratación a través del portal https://todoelmundialporvix.com/

VIX OFRECE PROMOCIÓN PARA NUEVOS SUSCRIPTORES



El Pase Mundial 2026 tiene un costo de $999.00 pesos mexicanos, IVA incluido, pero por tiempo limitado ViX ofrece una promoción especial.

Nuevos clientes que se suscriban a ViX Premium:

Podrán adquirir la suscripción de ViX Premium con pagos anuales, incluyendo el Pase Mundial 2026 , por un precio especial de $1,499.00 pesos mexicanos , IVA incluido. Si actualmente tienes una suscripción de ViX Premium con pagos anuales, el contenido del Pase Mundial 2026 ya está incluido.

YA TENGO VIX, ¿CUÁNTO CUESTA SUSCRIBIRME PARA VER EL MUNDIAL?



Suscriptores de ViX Premium mensual:

Podrán adquirir el Pase Mundial 2026 , por un precio especial de $499.00 pesos mexicanos , IVA incluido.* *Esta oferta promocional es válida únicamente para los primeros 25,000 suscriptores y está sujeta a disponibilidad hasta agotar existencias . Este paquete está disponible exclusivamente para los suscriptores de ViX Premium con pagos mensuales .

¿CUÁNDO EMPIEZA EL MUNDIAL 2026?



El Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se acerca cada vez más, un torneo histórico debido a que por primera ocasión se realiza con 48 selecciones participantes y con tres países sede.

México es el primer país en la historia de las Copa del Mundo de la FIFA en albergar tres ediciones, sobre todo el Estadio Banorte, que tendrá por tercera ocasión partidos de esta índole.

La Copa del Mundo de la FIFA comienza el jueves 11 de junio y concluirá el domingo 19 de julio con un total de 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

El partido por el Tercer Lugar del sábado 18 de julio se llevará a cabo en el Miami Stadium; la Final es un domingo después en el New Jersey-New York Stadium. Toronto, la CDMX y el Estadio de Los Angeles albergarán el debut de cada una de sus selecciones en el Mundial 2026.

¿CUÁNTOS PARTIDOS TIENE EL MUNDIAL 2026?

La vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA contará con 48 equipos - 16 más que en Qatar 2022 - y un total de 104 partidos (40 más).

Se mantendrá el formato de cuatro equipos por cada uno de los grupos, mismos que se terminarán por definir cuando concluyan las eliminatorias mundialistas.