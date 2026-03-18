Mundial 2026 "El partido más importante": Bolivia reconoce ansiedad ya en México rumbo al Mundial Jugadores del conjunto sudamericano dan detalles de cómo se preparan para el Repechaje Intercontinental.

Video Bolivia se alista así para enfrentar el Repechaje en Monterrey para el Mundial 2026

La Selección de Bolivia ya está en México para disputar el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, ante esto, jugadores del conjunto sudamericano revelan cómo se desarrolla su preparación.

Diego Medina, lateral del conjunto boliviano y del CSKA de Bulgaria, no dudó en señalar que el encuentro en puerta puede ser el más importante para toda una generación en la escuadra sudamericana.

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"El partido más importante que tenemos en los últimos 30 años, todos los compañeros bien preparados para este momento, a la hinchada decir que nos apoyen, es el sueño de todos y vamos a luchar por eso", señaló.

Por su parte, Leonardo Zabala, defensa central del Cancún en la Liga Expansión MX, admitió que hay ansiedad en Bolivia, aunque confió en que los jugadores sabrán manejarla.

"Cada uno maneja diferente la ansiedad, en lo personal, me gusta enfocarme antes de cada partido y pensar cosas positivas, estar en oración y adelante", concluyó.