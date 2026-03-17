Mundial 2026 Airbnb anuncia experiencia única con Hugo Sánchez rumbo al Mundial 2026 La plataforma Airbnb presenta la oportunidad de la vida para los aficionados al futbol y a la selección mexicana.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Airbnb anuncia experiencia única con Hugo Sánchez rumbo al Mundial

A menos de 90 días para el inicio de la tercera Copa del Mundo en suelo mexicano, Airbnb, promotor de la competición en Norteamérica junto a la máxima leyenda del futbol mexicano: Hugo Sánchez, presentan ‘La Tribuna de Hugol’.

Se trata de un espacio exclusivo dentro del Estadio Ciudad de México que exhibirá trofeos, reconocimientos, camisetas y otros objetos que reflejan los momentos más destacados de la carrera del pentapichichi mexicano.

Hugo Sánchez Imagen Airbnb/TUDN



Además, Airbnb contará con dos suites con vista directa a la cancha en las que cuatro afortunados aficionados tendrán la oportunidad de hospedarse una noche en uno de los inmuebles más reconocidos en la historia del futbol mundial.

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Hugo Sánchez, será el anfitrión para estos cuatro apasionados al futbol. Hugo les dará un recorrido exclusivo por el estadio en el que podrán escuchar sus historias de primera mano.

Hugo Sánchez Imagen Airbnb/TUDN



Pero esto no es todo, Airbnb regalará cuatro boletos para el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México vs Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Para que la gente pueda acceder a esta experiencia exclusiva y sin precedentes, lo único que deben hacer es ser las primeras cuatro personas en registrarse en la convocatoria (airbnb.mx/hugol) que saldrá el próximo lunes 23 de marzo a las 11 a. m.

Hugo Sánchez Imagen Airbnb/TUDN