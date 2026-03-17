Senegal 2026 Le quitan el título a Senegal y Marruecos es proclamado campeón de África La CAF le quitó el título a Senegal tras la polémica final de enero pasado.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Senegal pierde el título y Marruecos es campeón de África

Marruecos es proclamado campeón de la Copa Africana de Naciones luego de que la Confederación le quitará el t ítulo a Senegal tras la polémica final que se disputó en enero pasado.

Fue a través de un comunicado donde la Confederación Africana de Futbol anunció su decisión luego de que determinara que los senegaleses abandonaron el partido por lo que les dieron el triunfo a los marroquís por 3-0.

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“La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana… y que el resultado del partido se registre como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Futbol"

“En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado de 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol”, detalla el comunicado.

Esto se generó luego de un penal que se marcó en la parte final del partido a favor de Marruecos que provocó que los futbolistas de Senegal abandonaran el partido en forma de protesta que retrasó el juego.