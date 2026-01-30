Mundial 2026 ¿Qué deportes puedes ver en ViX? Mundial 2026, Liga MX y todo lo disponible con tu paquete Todos los partidos del Mundial 2026, la Liga MX y Juegos Olímpicos de Invierno hacen de ViX el paraíso del deporte.

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

ViX ofrece una gran cantidad de contenido para los amantes de los deportes, desde la Liga MX hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 que podrás ver en vivo y en repetición.

Si eres fanático del deporte y vives en México podrás disfrutar ver en vivo todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Clausura 2026 de Liga MX, Lo Mejor De Liga MX y miniseries como Ruta Mundialista 2026, entre otros.

PAQUETE DEL MUNDIAL Y COSTOS



El Pase Mundial 2026 tiene un costo de $999.00 pesos mexicanos, IVA incluido, pero por tiempo limitado ViX ofrece una promoción especial.

Suscriptores de ViX Premium mensual:

Podrán adquirir el Pase Mundial 2026, por un precio especial de $499.00 pesos mexicanos , IVA incluido.* *Esta oferta promocional es válida únicamente para los primeros 25,000 suscriptores y está sujeta a disponibilidad hasta agotar existencias . Este paquete está disponible exclusivamente para los suscriptores de ViX Premium con pagos mensuales .

, IVA incluido.*

Nuevos clientes que se suscriban a ViX Premium:

Podrán adquirir la suscripción de ViX Premium con pagos anuales, incluyendo el Pase Mundial 2026, por un precio especial de $1,499.00 pesos mexicanos, IVA incluido.

Suscriptores de ViX Premium anual:

Si actualmente tienes una suscripción de ViX Premium con pagos anuales, el contenido del Pase Mundial 2026 ya está incluido.

LIGAS, PROGRAMAS, DOCUMENTALES Y OTROS CONTENIDOS DEPORTIVOS

ViX ofrece una gran variedad de contenidos deportivos exclusivos que lo convierten en la plataforma idónea para todo tipo de fanáticos que no quieren perderse un solo segundo de acción.

El Mundial 2026 de la FIFA será transmitido en vivo y en su totalidad --los 104 partidos de las 48 selecciones participantes-- exclusivamente por ViX. Aquí puedes realizar tu contratación vía el portal https://todoelmundialporvix.com/

También podrás disfrutar de los encuentros del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y Liga MX Femenil en vivo y con repeticiones para que no te pierdas ningún gol ni jugada de tus equipos favoritos.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 fomarán parte del contenido que podrás ver por ViX a partir del 4 de febrero de 2026 y ser testigo de la participación de la delegación mexicana que busca hacer historia.