Mundial 2026 FIFA revela primera canción del Mundial 2026 interpretada por Carin León y Jolly Roll El tema formará parte del álbum oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Carin León estará en el álbum del Mundial 2026. Imagen Getty Images

Se reveló la primera canción del álbum musical del Mundial 2026 que recién anunció Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a menos de tres meses para que inicie la Copa del Mundo.

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A través de sus redes sociales oficiales, la FIFA soltó el preview de la canción “Lighter” la cual es interpretada por el mexicano Carin León y el estadounidense Jelly Roll.

La canción no es regional mexicano, género que caracteriza a Carin León, sino que es una combinación entre country y hip-hop.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

El resto de las canciones y artistas invitados del álbum del Mundial 2026 serán revelados este viernes 20 de marzo cuando sea el lanzamiento oficial.

Se rumora que artistas de renombre como Shakira y Bad Bunny participen en el álbum como representación de América Latina.

Cabe destacar que, la FIFA no ha anunciado el tema oficial de la Copa del Mundo, por lo que podría ser la primera vez que haya varias canciones designadas para distintas sedes y partidos.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y finaliza el 19 de julio con la gran Final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.