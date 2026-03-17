Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuándo se juegan los dieciseisavos de final? Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputarán del 28 de junio al 3 de julio en distintas sedes de México y Estados Unidos.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará la primera edición con una ronda de dieciseisavos de final, debido al nuevo formato de 48 selecciones.

Esta fase reunirá a los dos primeros lugares de cada grupo y a los mejores terceros, quienes buscarán avanzar a los octavos de final.

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Fechas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026Los partidos de esta ronda se jugarán en las siguientes fechas:

● Domingo 28 de junio de 2026

● Lunes 29 de junio de 2026

● Martes 30 de junio de 2026

● Miércoles 1 de julio de 2026

● Jueves 2 de julio de 2026

● Viernes 3 de julio de 2026

Durante estos seis días se definirán los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final.

En México habrá actividad de dieciseisavos en dos sedes:

● Estadio Ciudad de México – 30 de junio de 2026

1.º Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I a las 19:00 hrs

● Estadio Monterrey – 29 de junio de 2026

1.º Grupo F vs. 2.º Grupo C a las 19:00 hrs

Además, otras sedes como Los Ángeles, Houston, Kansas City, Filadelfia, Atlanta, Seattle y la Bahía de San Francisco también albergarán partidos de esta fase.

Qué define la ronda de dieciseisavosCon el nuevo formato del torneo, los dieciseisavos sustituyen a lo que anteriormente eran los octavos como primera fase de eliminación directa.

En esta instancia ya no hay margen de error: el equipo que pierda quedará eliminado del Mundial 2026, mientras que el ganador avanzará a la siguiente ronda.

Cómo ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026Todos los partidos de los dieciseisavos de final formarán parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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