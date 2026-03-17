Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuándo se juegan los Octavos de Final? Los octavos de final del Mundial 2026 se disputarán del 4 al 7 de julio en sedes de Estados Unidos y México.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 avanzará a su segunda ronda de eliminación directa tras concluir los dieciseisavos.

En esta instancia, 16 selecciones seguirán en competencia y cada encuentro será decisivo, ya que una derrota significará el final del camino en el torneo. Las sedes confirmadas para esta fase se ubican en territorio estadounidense y mexicano.

PUBLICIDAD

Fechas de los octavos de final del Mundial 2026

Los encuentros de esta ronda se jugarán en las siguientes fechas:

Sábado 4 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026

Lunes 6 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026

En México habrá actividad de octavos en la capital:

Ciudad de México – 5 de julio de 2026

Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 a las 18:00 MX y 20:00 ET

Otras sedes confirmadas para esta fase incluyen:

Seattle – 6 de julio de 2026

Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82

Los Ángeles – 7 de julio de 2026

Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88

Atlanta – 7 de julio de 2026

Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88

Houston – 4 de julio de 2026

Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75

Filadelfia – 4 de julio de 2026

PUBLICIDAD

Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77

Cada uno de estos partidos será de eliminación directa; el ganador avanzará a los Cuartos de Final.

Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Los partidos de Octavos de Final formarán parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que estarán solo disponibles en ViX.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir e l Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para seguir cada fase del Mundial 2026.

¿Qué está en juego en los Octavos de Final?

Los Octavos de Final marcarán el segundo filtro en la fase eliminatoria del nuevo formato con 48 selecciones.

En esta etapa ya no participan terceros lugares, sino únicamente equipos que hayan superado los dieciseisavos.