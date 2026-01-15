    Mundial 2026

    Paquete ViX para el Mundial: ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Entérate del precio para seguir en exclusiva los 104 partidos de la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    ViX anunció este jueves la forma en cómo no podrás perderte ninguno de los 104 partidos del Mundial 2026 que comenzará el próximo 11 de junio con el partido de México vs. Sudáfrica.

    El streaming en español, líder en el mundo, anunció "Pase Mundial 2026" a disposición de todos sus suscriptores Premium para ver TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

    ESTO CUESTA 'PASE MUNDIAL 2026' DE VIX


    Los suscriptores Premium de ViX podrán tener acceso a todos los partidos del Mundial 2026, contenido exclusivo, análisis y programas especiales durante el evento que reunirá a millones de aficionados de todo el mundo.

    A partir de este 15 de enero estará disponible la contratación a través del portal https://todoelmundialporvix.com/, durante todo el mes de enero y acá te explicamos los costos al momento:

    • Suscriptor Premium anual: El costo del paquete para el Mundial 2026 es de $499 pesos
    • Suscriptor Premium mensual o nuevos clientes: El costo del paquete para el Mundial 2026 es de $1,499 pesos.

    ViX de igual forma señala dentro del comunicado de "Pase Mundial 2026", que el costo oficial es de $999 pesos, precio que tendrá tras terminar la actual oferta que es por tiempo limitado.
    Recuerda que el único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX.

    ¿Cuanto cuesta ver el Mundial en ViX?


    El "Pase Mundial 2026" que ofrece ViX tendrá un costo de $999 pesos, pero si ya eres suscriptor Premium de forma anual tiene un precio de $499 pesos y si eres suscriptor Premium mensual valdrá $1,499 para tener una membresía anual.

    ¿Cuántos partidos del Mundial van por ViX?


    En ViX podrás disfrutar en EXCLUSIVA los 104 partidos de la Copa Mundial 2026, además de contenido exclusivo. Ninguna otra plataforma de streaming en México tendrá este paquete.

    Si ya soy cliente de ViX, ¿cuánto tengo que pagar para ver el Mundial?


    Si cuenta con suscripción Premium tendrá un costo de $499 pesos si lo contratas en el mes de enero y de $1,499 pesos si tienes membresía mensual para convertirla en anual.

    Si no soy cliente de ViX, ¿cuanto me cuesta ver el Mundial?


    Al no ser suscriptor de ViX, la oferta actual es de $1,499 pesos para tener membresía anual.

    Mundial 2026

