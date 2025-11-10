    Liga MX Femenil

    Así se jugarán las Semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2025

    Con algunas sorpresas en los resultados, ya están listas las Semifinales del futbol mexicano femenil, comoce las llaves.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    .
    Imagen TUDN
    .

    La fiesta de la Liguilla de la Liga MX Femenil sigue su marcha y rompiendo marcas de audiencia, culminó la etapa de los Cuartos de Final y cada vez son menos las que aspiran al título, pero sin duda están los equipos más destacados y con mejores argumentos para ser campeonas.

    Para las Semifinales del futbol mexicano femenil se dieron algunas sorpresas, especialmente con la eliminación del Pachuca, que no solamente eran las campeonas defensoras, sino que culminaron este torneo como segundo de la competencia y Cruz Azul, séptimo de la tabla, las dejó sin posibilidades del bicampeonato al derrotarlas 6-2 en el global.

    Por su parte, Tigres, que culminaron en el liderato de la fase regular, aunque con un poco de dificultades y un marcador apretado, hicieron buenos los pronósticos y se impusieron en el marcador global 1-0 a las Bravas de Juárez, con lo que también accedieron a la antesala de la Final.

    El América no tuvo dificultades para superar a las Rayadas, con quienes empató en el partido de Ida en Monterrey, pero en la Vuelta, donde incluso se dieron a conocer algunas renovaciones de las Águilas, en el Estadio Azulcrema, se impusieron sin problemas 5-0 para obtener su boleto a las Semifinales de la Liga MX Femenil.

    En la última llave de Cuartos de Final, las Chivas sorprendieron a domicilio al Toluca al derrotarlo 2-0 (4-2) global y se ganaron se llevaron el último boleto para las Semifinales de la Liga MX Femenil.

    ASÍ QUEDAN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX FEMENIL

    Luego de imponerse en su respectiva llave a Juárez, Tigres se mantiene como el primer sembrado de la Liguilla de la Liga MX Femenil, por lo que se medirá en las Semifinales a Cruz Azul, séptimo lugar en la general, que dejó en el camino al sublíder Pachuca.

    Por su parte, América, que terminó por golear al Monterrey, se mantuvo como el tercer lugar de la competencia y se verá las caras con las Chivas, en el Clásico Nacional, que se impusieron al Toluca que llegaba como favorito al estar mejor en la tabla de posiciones.

