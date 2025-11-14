En una edición más del Clasico Nacional, en encuentro de Ida de las Semifinales de la la Liga MX Femenil, el América, con tantos de Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez, se llevó la victoria 2-0 sobre las Chivas en duelo disputado en el Estadio Akron.

Apenas corría el minuto 3 del encuentro, cuando en una llegada por izquierda Nicolette Hernández levantó el centro, para que la prendiera Scarlett Camberos y la mandara al fondo con el gol de vestidor y darle la ventaja a las azulcrema.

El dominio continuó por parte de las visitantes, aunque no encontraban resquicios para seguir haciendo daño en el arco rival, por lo que se fueron al descanso con la mínima ventaja.

Para la parte complementaria, el América siguió apretando a Chivas desde la salida y sería a los 58 minutos, en un tiro de esquina, que aparecería Kimberly Rodríguez, quien tras una peinada en el área, impactó la de gajos para poner el segundo de las Águilas que caería como una losa en la grada.

Las del Rebaño Sagrado buscaron reaccionar ante esto, pero simplemente no lograron descifrar el esquema defensivo que ofrecían las Águilas, que además tampoco habían renunciado a llevarse una ventaja mayor de la que ya tenían.