Cristiano Ronaldo es expulsado y Portugal aplaza clasificación al Mundial 2026
El conjunto luso no pudo ante Irlanda, que ganó 2-0, y ahora deberá jugarse su destino en la última fecha ante Armenia.
Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la polémica este jueves tras ser expulsado en la derrota de Portugal ante Irlanda, un incidente que podría comprometer su presencia en el inicio del próximo Mundial 2026.
El delantero abandonó el campo en el minuto 61, cuando su selección caía 2-0 en Dublín, después de que el árbitro sueco Glenn Nyberg revisara en el VAR una acción que inicialmente había sancionado con amarilla.
La jugada se produjo durante una disputa por la posición dentro del área, donde CR7 lanzó un codazo contra un defensor irlandés. Tras observar las imágenes, Nyberg rectificó su decisión y mostró la tarjeta roja directa al capitán portugués por conducta violenta.
De acuerdo con la normativa disciplinaria de la FIFA, las expulsiones por agresión pueden conllevar castigos superiores a dos partidos. Como ya no queda margen para que Portugal cumpla una eventual sanción en la fase de clasificación, cualquier suspensión pendiente se trasladaría directamente a la fase final.
En consecuencia, si el castigo supera un encuentro, Cristiano Ronaldo estaría obligado a perderse el debut mundialista e incluso más partidos, dependiendo del dictamen final.
Pese a la caída en Irlanda, Portugal mantiene una posición favorable para asegurar su boleto a la Copa del Mundo. Un triunfo ante Armenia —e incluso un empate, según combinaciones— bastaría para certificar la clasificación. En caso de evitar la repesca, la sanción podría repercutir directamente en la disponibilidad del veterano atacante para el inicio del torneo.