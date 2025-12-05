Orbelín Pineda analiza rivales de México y pide a la afición que se haga sentir

Video Orbelín Pineda: “Empezar con el pie derecho sería lo más chingón”

Orbelín Pineda, jugador la Selección Mexicana, analizó los rivales de México tras el sorteo del Mundial 2026 realizado este viernes en Washington.

El equipo que dirige Javier 'Vasco' Aguirre quedó encabezando el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca de UEFA entre Dinamarca Irlanda macedonia y República Checa.

PUBLICIDAD

“ Con Corea nos enfrentamos, sabemos que no es un equipo fácil, sabemos que ellos hacen su trabajo, que son disciplinados y ordenados. Sudáfrica sabemos que no es nada fácil, son veloces, son fuertes, entonces vamos a enfrentar a buenas selecciones”, apuntó Orbelín.

Sobre lo más importante de cara a la Copa del Mundo, Orbelín resaltó la unidad del grupo y espera que esa unidad se pueda transmitir al público mexicano.

“Creo que lo más importante entre nosotros, alrededor de todos nuestros compañeros, es que tenemos esa gran armonía y tenemos este gran momento de disfrutar dentro y fuera de la cancha. Creo que lo ideal sería transmitirlo a toda la gente”, dijo el jugador del AEK Atenas, quien resaltó la importancia de comenzar ganando y “ con el pie derecho” el torneo", lo cual considera "fundamental".

Sobre la opción de jugar en casa la Copa del Mundo, Orbelín resaltó que es “ el sueño de todo futbolista” y apuntó que quieren “dar todo lo mejor posible para nuestra selección y más que nada para toda nuestra gente que nos va a estar viendo que nos va a estar apoyando".