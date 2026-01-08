Mundial 2026 Obed Vargas habla de su convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 El jugador del Seattle Sounders espera seguir en las convocatorias de Javier Aguirre durante el 2026 y rumbo al Mundial.

Video Obed Vargas habla en exclusiva de su primer convocatoria con el Tri

Luego de recibir su primer llamado a la Selección Mexicana, Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders en la MLS, aseguró que fue una gran experiencia.

"La gente me trató muy bien, los técnicos, mis compañeros , me sentí muy bien, lo bueno es que he compartido mucho con mis compañeros en juveniles, en la Sub-20 con Mora, Monti, varios jugadores que han estado ahí".

El mediocampista mexicano, en entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura en TUDN, afirmó que durante su estancia con el cuadro de Javier Aguirre logró sacar provecho para su carrera como futbolista.

" Es un orgullo, es un privilegio estar ahí y creo que también la gente que está ahí te ayuda mucho más a liberarte, a sentirte bien y sacar lo mejor de ti".

Sobre sus posibilidades de asistir al Mundial de 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, Obed Vargas se aventuró a decir que no se considera como descartado para asistir a la cita mundialista.

"Yo creo que sí, hasta que no den la lista no voy a decir que no, en el mediocampo hay grandes futbolistas, hay muchos jugadores, es la posición en la que hay más jugadores compitiendo".

Finalmente, Vargas dictó la fórmula que espera llegue pronto a su carrera para poder seguir siendo considerado en los llamados a la Selección Mexicana.