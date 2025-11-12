El partido será en el TSM de Santos Laguna en Torreón, territorio mexicano, por lo que la oportunidad de mostrarse ante su afición es un factor a su favor para mostrarse ante Javier Aguirre, quien continúa en el análisis de su toma de decisiones para el armado de su equipo para la Copa del Mundo de la FIFA.

Este miércoles hablaron en zona mixta de la Selección Mexicana los jugadores Obed Vargas, quien recibió su primera convocatoria por su buena actuación en la temporada con Seattle Sounders en la MLS; así como Fidel Ambriz, futbolista de Rayados de Monterrey.

Fue Obed Vargas, quien enfrentó y venció a Lionel Messi en la Final de la Leagues Cup 2025 con Seattle Sounders ante Inter Miami quien habló de la gran diferencia que sintió entrenar en México con el tipo de preparación con su club en Estados Unidos, donde catalogó a la gente como “más fría”.

“Vengo de una cultura un poco diferente en Estados Unidos, un estilo de entrenamiento un poco diferente, lo que resalto de él (de Javier Aguirre) es que fuera del campo es una buena persona, intenta acercarse a los jugadores que a lo mejor no estoy tan acostumbrado en Estados Unidos.

“ La gente es un poco más fría y fuera del campo es más seria (en Estados Unidos), pero dentro del campo es una persona seria (‘Vasco’ Aguirre), te exige al máximo y creo que eso me va a ayudar a enfocarme de manera diferente de lo que estoy acostumbrado”, indicó Obed Vargas en la zona mixta de la Selección Mexicana rumbo al partido amistoso contra Uruguay.

FIDEL AMBRIZ VE EL SUEÑO DE JUGAR EL MUNDIAL 2026 COMO ALGO POSIBLE

Si bien Javier Aguirre tiene un cuadro prácticamente definido para la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año, el futbolista de Rayados de Monterrey cree que hay tiempo suficiente y varios factores de por medio para ser considerado en la lista definitiva para el magno evento futbolístico.

“Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un futbolista mexicano, si eres futbolista mexicano y no aspiras a ser seleccionado no sé cuál es su sueño. Recibo esta oportunidad y a unos meses del Mundial tenemos esas esperanza e ilusión de ser convocados. Sí es un sueño estar con esta playera.

“Eso se va a ir dando conforme pasen los días, los partidos, más cerca del Mundial, todo puede para en siete meses, entonces estar preparado, hacerlo bien en mi club para seguir recibiendo convocatorias el año que viene y de ahí la decisión la tomará el Vasco y su cuerpo técnico. Uno estar preparado por si llega la oportunidad y si no, no caer, porque a final de cuentas uno es joven y van a venir muchas convocatorias si Dios lo quiere”, indicó Fidel Ambriz.