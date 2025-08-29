    Mundial 2026

    Mundial 2026: Gianni Infantino visita a Claudia Sheinbaum y le entrega boleto para inauguración

    El presidente de FIFA hizo una visita muy especial de cara a la celebración de la Copa del Mundo 2026.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Se repartió el primer boleto para la inauguración del Mundial! ¿Quién lo tiene?

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo visita especial en Palacio Nacional a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, todo de cara a la celebración del Mundial 2026.

    Infantino, quien previamente estuvo con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y en donde se hizo oficial que el sorteo para la competición sería en Washington D.C. dio ahora la visita a Sheinbaum Pardo, a quien le obsequió una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

    Además, Infantino dio a la presidenta de México el 'primer boleto', para asistir al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, esto el próximo 11 de junio de 2026.

    "Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026.

    "Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva", escribió la mandataria en su cuenta oficial de X Twitter.

    La Selección Mexicana, con un rival a definir, será la encargada de jugar en el partido inaugural en la Ciudad de México.

