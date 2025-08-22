El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado del mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer l a fecha y sede del sorteo del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estaba acompañado por el presidente de la FIFA.

El sorteo de la Copa del Mundo tripartita se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre.

Cabe resaltar que la FIFA anunció la fecha para la venta inicial de entradas para algunos partidos de Fase de Grupos del Mundial la cual comenzará el 10 de septiembre.