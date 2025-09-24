Maple, Zayu y Clutch son los nombres de las mascotas oficiales para el Mundial del 2026 que se celebrará en E stados Unidos, México y Canadá.

Así lo dio a conocer la FIFA a través de sus distintas cuentas de redes sociales en un video, por supuesto los personajes añadirán color a la Copa del Mundo.

"Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de #FIFAWorldCup para 2026!", se lee en el mensaje.

Y en el video se pueden ver las imágenes de los personajes aún sombreadas, pero adelantan datos sobre ellos.

"Vienen las mascotas", añade y presenta la primera: número uno y portero de Canadá, Maple. Para mostrarnos a continuación al nueve mexicano, delantero, Zayu.

Y, finalmente, enseñarnos la silueta del 10, del mediocampista estadounidense, Clutch.

Se adivina, por las imágenes, que las tres mascotas serán animales antropomorfos.

Solo es una cuestión de tiempo para que los millones de fanáticos en el mundo puedan conocer completamente a los personajes que harán historia y animarán el próximo verano.

El Mundial 2026 se aproxima cada vez más y el sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., capital de Estados Unidos, tal y como lo dio a conocer el presidente Donald Trump a inicios de septiembre acompañado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo lo podrás seguir totalmente en vivo por TUDN, con el mejor análisis y las voces autorizadas para detallar el seguimiento que tendrá la Selección Mexicana en esta nueva gesta y en lo que será la primera ocasión en que un país, en este caso México, sea por tercera ocasión sede de una Copa del Mundo de la FIFA.