Mundial 2026: Donald Trump aplica restricciones a países que participarán en Copa del Mundo
El presidente de Estados Unidos firmó una nueva proclamación contra naciones que estarán en la Copa del Mundo de 2026.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una nueva proclamación en la que restringe el ingreso de ciudadanos de dos países a su territorio en una nueva medida política controversial con miras hacia el Mundial 2026.
De acuerdo a un reportaje de The Athletic, el área especializada de deportes del The New York Times, confirmó que además de las restricciones a ciudadanos de Irán y de Haití a Estados Unidos, se unieron dos naciones más a este tipo de limitantes.
Incluso, cabe recordar, la delegación de Irán amagó con boicotear el sorteo mundialista en la capital estadounidense, Washington D.C., debido a la prohibición al país de uno de sus miembros federativos.
Las nuevas naciones en la política migratoria de Donald Trump son Senegal y Costa de Marfil, por lo que los aficionados de estas selecciones tendrán restringida la entrada a la Unión Americana para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
La excepción para este tipo de limitantes la tienen las selecciones de Senegal y de Costa de Marfil, como la de Irán y la de Haití, así como sus delegaciones pero bajo fuertes controles de seguridad; sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus ciudadanos.
Pese a este tipo de decisiones controversiales, Donald Trump recibió de manos de la FIFA el Premio por la Paz que le fue otorgado por Gianni Infantino en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 para conocer la conformación de los grupos de la justa.
Estas son las ciudades de Estados Unidos en las que estarán las cuatro selecciones cuyos países tienen restricciones de migración por parte del gobierno de Estados Unidos:
Costa de Marfil
- Vs. Ecuador, domingo 14 de junio, Filadelfia
- Vs. Curazao, jueves 25 de junio, Filadelfia
Senegal
- Vs. Francia, martes 16 de junio, New York/New Jersey
- Vs. Noruega, lunes 22 de junio, New York/New Jersey
Irán
- Vs. Nueva Zelanda, lunes 15 de junio, Los Angeles
- Vs. Bélgica, domingo 21 de junio, Los Angeles
- Vs. Egipto, viernes 26 de junio, Seattle
Haití
- Vs. Escocia, sábado 13 de junio, Boston
- Vs. Brasil, viernes 19 de junio, Filadelfia
- Vs. Marruecos, miércoles 24 de junio, Atlanta