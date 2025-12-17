Mundial 2026 Mundial 2026: Donald Trump aplica restricciones a países que participarán en Copa del Mundo El presidente de Estados Unidos firmó una nueva proclamación contra naciones que estarán en la Copa del Mundo de 2026.

Video ¡Intolerancia cero! Trump restringe entrada a ciudadanos de países que jugarán el Mundial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una nueva proclamación en la que restringe el ingreso de ciudadanos de dos países a su territorio en una nueva medida política controversial con miras hacia el Mundial 2026.

De acuerdo a un reportaje de The Athletic, el área especializada de deportes del The New York Times, confirmó que además de las restricciones a ciudadanos de Irán y de Haití a Estados Unidos, se unieron dos naciones más a este tipo de limitantes.

PUBLICIDAD

Incluso, cabe recordar, la delegación de Irán amagó con boicotear el sorteo mundialista en la capital estadounidense, Washington D.C., debido a la prohibición al país de uno de sus miembros federativos.

Las nuevas naciones en la política migratoria de Donald Trump son Senegal y Costa de Marfil, por lo que los aficionados de estas selecciones tendrán restringida la entrada a la Unión Americana para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La excepción para este tipo de limitantes la tienen las selecciones de Senegal y de Costa de Marfil, como la de Irán y la de Haití, así como sus delegaciones pero bajo fuertes controles de seguridad; sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus ciudadanos.

Estas son las ciudades de Estados Unidos en las que estarán las cuatro selecciones cuyos países tienen restricciones de migración por parte del gobierno de Estados Unidos:

Costa de Marfil

Vs. Ecuador, domingo 14 de junio, Filadelfia

Vs. Curazao, jueves 25 de junio, Filadelfia

Senegal

Vs. Francia, martes 16 de junio, New York/New Jersey

Vs. Noruega, lunes 22 de junio, New York/New Jersey

Irán

Vs. Nueva Zelanda, lunes 15 de junio, Los Angeles

Vs. Bélgica, domingo 21 de junio, Los Angeles

Vs. Egipto, viernes 26 de junio, Seattle

PUBLICIDAD

Haití