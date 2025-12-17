    Mundial 2026

    Premios del Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará cada selección en la Copa del Mundo?

    FIFA reveló los jugosos premios que se embolsarán las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026.

    Video FIFA revela los jugosos premios para las selecciones en el Mundial 2026

    La FIFA anunció los premios económicos que tendrán las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

    El Consejo de la FIFA aprovechó la Final de la Copa Intercontinental para reunirse en Doha, Catar, y aprobar la distribución de una contribución económica histórica de 727 millones de dólares para la Copa del Mundo.

    De ese monto, 655 millones de dólares serán destinados a las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, lo que supone un aumento del 50 por ciento respecto a Qatar 2022.

    ¿Cuánto dinero recibirán cada selección en el Mundial 2026?


    La distribución de los premios económicos quedó repartida de la siguiente manera:

    • Campeón: 50 millones de dólares
    • Subcampeón: 33 millones de dólares
    • Tercer lugar: 29 millones de dólares
    • Cuarto lugar: 27 millones de dólares
    • Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares
    • Del lugar 9 al 16: 15 millones de dólares
    • Del lugar 17 al 32: 11 millones de dólares
    • Del lugar 33 al 48: 9 millones de dólares

    Además, la FIFA le otorgará a cada selección 1.5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación, por lo que todas las Asociaciones Miembros Participantes tienen garantizadas al menos 10.5 millones de dólares por su participación en el Mundial 2026.

    "La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del futbol", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    Video Presión sobre FIFA obliga a reajustar el precio de boletos para el Mundial 2026
